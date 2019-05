Toronto poslije dva produžetka dobio Milvoki i smanjio na 2:1

Košarkaši Toronta savladali su rano jutros Milvoki 118:112 poslije dva produžetka i smanjili na 2:1 u finalu Istočne konferencije NBA lige.

Toronto je do trijumfa predvodio sjajni Kavaj Lenard sa 36 poena, devet skokova i pet asistencija, uprkos povredi u prvoj četvrtini.

Sa druge strane Janis Adetokumbo imao je samo 12 poena, uz 23 skoka.

Četvrti meč na programu je u noći između utorka i srijede, takođe u Kanadi.

@pskills43's 25 PTS and clutch block help the @Raptors win ECF Game 3 in 2OT! #WeTheNorth #NBAPlayoffs Game 4: Tuesday (5/21), 8:30pm/et, TNT pic.twitter.com/fYDo5Cmk9R