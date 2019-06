Toronto savladao Golden Stejt i prvi put postao šampion NBA

Košarkaši Toronta prvi put su postali šampioni NBA lige, pošto su noćas u gostima u Ouklendu pobijedili Golden stejtu sa 114:110 i slavili sa ukupnih 4:2 u finalnoj seriji.

Novim brejkom u Ouklendu, Reptorsi su skinuli krunu Golden stejtu, i to kao prvi koji su uspjeli da tri puta slave na terenu doskorašnjeg prvaka.

Voriorsi nisu uspjeli da se izbore s brojnim povredama, a pored Kevina Durenta, kojeg poslije obnove povrede u prošlom duelu čeka duga pauza, teren je u finišu treće dionice zbog povrede noćas napustio i Klej Tompson.

Upravo je Tompson sa 30 poena bio najefikasniji na meču, od saigrača pratio ga je Andre Igudala sa 22, a kod Reptorsa Kajl Lauri i Paskal Siakam dali su po 26.

Prva zvijezda Toronta Kavaj Lenard, strelac 22 poena, proglašena je za MVP-ja finala, drugi put u karijeri nakon 2014. godine u dresu San Antonija.

The 2019 Bill Russell #NBAFinals MVP... Kawhi Leonard of the @Raptors! #WeTheNorth pic.twitter.com/fdb8SbUaFn