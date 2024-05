Tragedija: Sin Vlade Đurovića pronađen mrtav

BEOGRAD - Nebojša Đurović (49), sin proslavljenog košarkaškog trenera Vlada Đurovića pronađen je mrtav danas oko 14 sati u Beogradu.

Nebojša Đurović je jedno od dvoje djece čuvenog trenera, koji ima i kćerku Ninu, prenosi Sportal.

Vlade Đurović je u jednom od ranijih intervjua ovako govorio o svojoj djeci:

"Imam sina i ćerku, presrećan sam što su njih dvoje u mom životu. Stariji igrači su se nekad šalili da “lafovi dobijaju ćerke, a cmizdravci sinove”, a ja sam imao njih dvoje. Danas su oni svoji ljudi. Ćerka Nina je završila filozofiju, a sin Nebojša psihologiju. Bio sam trenerska zvezda, a oni su odrasli bez mene, jer nikada nisam bio tu. Zbog toga i danas nemamo odnos kakav bi trebalo da imamo. Korektni smo, ali nije to to. Nisam ih mazio kad su bili mali, bio sam uvijek na treninzima, jurio košarkaše, navijače i direktore klubova", govorio je on.

