Transfer bomba u NBA, Janis ide na Zapad?

Priča se da Janis Antetokounmpo gleda ka Zapadu, da traži izlaz iz ove situacije i da ne vjeruje u ovaj tim Milvokija. On navodno neće produžiti ugovor, ima još dvije sezone do isteka sadašnjeg i po poznatom novinaru "ESPN-a", Brajanu Vindhorstu, Baksi će reagovati.

Mnogo je čuđenja poslije eliminacije Milvokija, Baksi su postali tek peti top nosilac u ovom sistemu takmičenja koji je pao na prvoj prepreci u plej-ofu. Janis je bio povrijeđen u par utakmica, ali svejedno ovo je veliki neuspjeh. Franšiza je reagovala, smijenjen je Majk Budenholcer koji je osvojio prsten prije dvije godine.

Imaju problem sa nekolicinom igrača sa druge strane tridesetih koji očekuju nove ugovore. Da li bi to značilo kretanje u novi ciklus, stvaranje novog tima?

Sve zavisi od Janisa, ali na Zapadu postoje dva jaka kandidata, jedan je Portland, nije tajna da žele da upare Lilarda sa njegovim prijateljem Grkom.

@Giannis_An34 Antetokounmpo To The Golden State Warriors: The Proposed Blockbuster Trade That Would Shock The NBA https://t.co/1vi2clKbgA