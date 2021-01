Trener Atlante: Bogdan nema loše utakmice, najveći je radnik

Trener košarkaša Atlanta Houksa Lojd Pirs ima samo riječi hvale za srpskog beka Bogdana Bogdanovića.

On naročito ističe njegove radne navike i činjenicu da gotovo stalno ostaje i poslije treninga da vježba.

"Igra 'jedan na jedan' sa Brendonom Gudvinom. Ja sjedim pored i kažem mu: 'Skloni se sa terena, čoveče'. Stalno traži neke izazove, bilo koju vježbu koju može da uradi. Odličan je saigrač. Vi to možete da vidite", rekao je Pirs.

Pirs kaže da Bogdan donosi novo oružje ekipi.

"Imamo mnogo igrača koji igraju u visokom tempu i zaista su dobri u tome (Jang, Kolins, Rediš). Bogi je suprotan. Usporava igru i uvek kreira sebi poziciju za šut ili pronalazi saigrača. Mislim da ima taj balans. On nam daje drugu dimenziju, u ovoj ligi morate imati različito oružje", dodao je on.

Pirs vjeruje u Bogdana i njegov šut.

"Nije imao niti jednu lošu utakmicu. Loše utakmice nisu 'pogodi ili promaši'. On uzima šuteve, to je dio igre. Kreiranje šuteva i promašivanje istih su dio igre. Vjerujem u njegov rad. Pohvalio sam ga, mislim da je on naš najveći radnik (ostaje poslije treninga)", zaključio je Pirs.

Bogdanović ove sezone u prosjeku bilježi 15,3 poena, 6,3 skoka i 2,5 asistencija po meču.

(b92)