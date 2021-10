Trener Jute: Jokić mi je omiljen, obožavam da gledam kako igra

Kvin Snajder, trener košarkaša Jute, ima pravu glavobolju u pokušaju da naredne noći nađe lijek za Nikolu Jokića.

Bez obzira na poraz protekle večeri od Klivlenda, Jokić je ponovo bio glavni igrač u timu Denvera i očekuje se da će se oko njega sve vrtiti i od četiri časa iza ponoći u Solt Lejk Sitiju.

Snajder je, kako je i sam priznao, veliki ljubitelj igre srpskog košarkaša.

"Ono što njegovu paletu vještina čini posebnom je visina - on praktično igra kao plejmejker, može da postigne poene sa krila, dobro se kreće u reketu i kada šutira, njegov okret je praktično nemoguće blokirati. Volim to. Mislim, ne znam da li vam je dozvoljeno da kao trener imate omiljenog igrača, svakako ih ima dosta, ali on je jedan od momaka koje stvarno uživam da gledam", kaže Snajder.

Njemu je jasno da za igrača Jokićevih kapaciteta teško naći pravo rješenje.

"Moram da priznam da ne uživam u tome da ga skautiram koliko da gledam kako igra", nasmijao se trener "džezera".

Nije samo Snajder ljubitelj igre MVP Jokića. Tu je i Rudi Gober.

"On je MVP s razlogom. Imao je moj glas za MVP. On je poseban igrač, jedan u svojoj klasi. Nosio je svoj tim cijele prošle sezone. Najuticajniji igrač, definitivno, tokom cijele sezone. Ne znam da li je propustio utakmicu. Možda jednu. Ljudi ne shvataju koliko je to teško činiti bez odmora, nositi na svojim leđima tim svake večeri", dodao je Gober.

I Bojan Bogdanović izuzetno cijeni to što radi srpski košarkaš.

"Njegova paleta vještina je sjajna. Biće ovo još jedan zabavan meč. MVP protiv najboljeg defanzivca lige. Nikola čini da svi oko njega igraju bolje. Moraćemo da nađemo različita rješenja da ga usporimo. Ipak, bez obzira šta činite, on će uvijek naći način da postigne poene ili proigra nekog", poručio je Bogdanović, prenosi B92.