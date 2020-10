Trener zaplakao nakon meča: Pobjedu posvetio bratu koji je u bolnici

Poslije susreta u kom Mornar nije mogao da računa na nekoliko ključnih igrača zaraženih korona virusom, trener Mihailo Pavićević je u suzama prokomentarisao meč.

Pobjedu je posvetio bratu i vlasniku kluba Đorđiju Pavićeviću, za koga je otkrio da je u bolnici, takođe zaražen korona virusom.

"Pobijedili smo i hoću da čestitam igračima. Ova pobjeda je za našeg vlasnika, koji je u bolnici. Ova pobjeda je za našeg tim-menadžera, koji je takođe u bolnici. Ova pobeda je za sve naše povrijeđene momke. Igrači su ostavili srce na terenu, borili se i ostvarili veliku pobjedu", rekao je Mihailo Pavićević.

Mornar Bar coach Mihailo Pavicevic in tears after the EuroCup win over Buducnost "This win is for our owner who is in hospital, this win is for our team manager who is in hospital..." pic.twitter.com/gsq5mhui3t