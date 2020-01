Trijumf Igokee u Zadru

Izabranici Dragana Bajića ostvarili su četvrti uzastopni trijumf u ABA ligi, pošto su kao gosti savladali Zadar 81:88.

Po četvrtinama je bilo: 22:15, 19:22, 23:20, 17:31

Poslije Mornara, Cedevite Olimpije i FMP-a, pred izabranicima Dragana Bajića oružje su položili i košarkaši Zadra u utakmici 16. kola regionalnog takmičenja.

Zadar je imao 15 razlike u prvom poluvremenu, ali je uporna Igokea uspjela da postepeno istopi prednost i stigne do preokreta i vođstva, da bi u finišu trećeg perioda Zadrani napravili seriju od 8:0 i zakucavanjem Ahmeda stigli do "plus sedam" pred odlučujućih 10 minuta.

"Igosi" su uzvratili početkom četvrte četvrtine i mini-serijom 5:0 se vratili u igru, i do posljednjih nekoliko minuta do kraja, ekipe su se smjenjivale u vođstvu, da bi na 2.5 minuta do kraja, gosti uspjeli da steknu četiri razlike (75:79).

Poenima sa slobodnih bacanja Dalibora Ilića, u posljednji minut se ušlo sa prednošću od šest pogodaka za Igokeu, koje su zadržali do samog finiša, a pobjedu je "ovjerio" Milan Vulić iz penala na 10 sekundi do kraja.

Kod Igokee najbolji akteri bili su Đorđe Gagić sa 23 koša, Dalibor Ilić se u pobjedu ugradio sa 18 pogodaka, dok je Kinan Evans uknjižio 11 poena i Milan Vulić sa pogorkom manje.

U hrvatskom timu najefikasniji je bio Domagoj Vuković sa 18 poena, Brajan Alen je ubacio 17, dok su dvocifreni učinak još zabilježili Ive Ivanov (14) i Martin Јunaković (12).

(Mondo)