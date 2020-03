Trinkijeri: Misija ispunjena, slijedi viši nivo

Trener košarkaša Partizana Andrea Trinkijeri rekao je da njegov tim pobjedom protiv Trenta u posljednjem meču top 16 faze Evrokupa ispunio misiju.

"Kao u video-igrici, misija ispunjena. Sada slijedi viši nivo. Bili smo loši u prvom poluvremenu. Spori, kasnili smo na svaku loptu. Želim da čestitam Trentu na solidnoj utakmici bez obzira na to što nisu imali šansu za plej-of. Imamo prednost domaćeg terena do kraja i to je veoma bitno", rekao je sinoć Trinkijeri na konferenciji za medije poslije meča.

Trinkijeri je objasnio i šta mu je smetalo u ovom meču.

"U drugom poluvremenu smo našli energiju, igrali smo bolje. Dvije stvari mi smetaju - 20 izgubljenih lopti i to što su njihovi najbolji šuteri pogodili pet trojki iz sedam pokušaja", kazao je on.

"Crno-bijeli" će u četvrtfinalu Evrokupa igrati protiv Uniksa.

"Gotovo je, idemo u plej-of. Idemo u Kazanj, biće teško. Uniks je vrlo kvalitetna ekipa, Imaju bekove koji mogu da igraju Evroligu i da daju 20 poena svako veče", zaključio je Trinkijeri.