Trinkijeri nastavlja sa Žalgirisom

Andrea Trinkijeri će najvjerovatnije i sljedeće sezone predvoditi ekipu Žalgirisa.

Italijanski stručnjak ima opciju da na kraju ove sezone ode iz Kaunasa, ali je blizu da nastavi saradnju sa “Zelenima”.

