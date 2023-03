Trinkijeri o Kampacu: Baš me briga

Upitan za Argentinca iz redova košarkaškog kluba Crvena zvezda, Fakunda Kampaca koji igra svoju prvu utakmicu u Evroligi za "Crveno-bijele", Andrea Tirnkijeri, trener Bajerna je kratko odgovorio da ga je baš briga za njim.

"Baš me briga. Crvena zvezda je uvijek Crvena zvezda. Oni imaju jednu od najintrigantnijih bekovskih linija u Evroligi. Kampaco, Vildoza, Nedović. Ne znam koliko timova bi mogli da sastave ovakvu bekovsku liniju zajedno. Ali, mi nismo 'na sniženju'. Igraćemo najjače što možemo", rekao je Trinkijeri.

Bajern je osvojio Kup Njemačke, uspjeli su u namjeri da stignu do prvog trofeja u sezoni i sada dočekuju Crvenu zvezdu poslije jedne solidne utakmice u Tel Avivu. Smatraju da je vrijeme za pobjedu.

"Naučio sam u prošlosti da je pobjeda u Kupu jako bitna. To nije zbog onog što ti Kup donosi, već zbog onoga što može da ti oduzme. Kada sam bio u Partizanu, profesor Koprivica, koji je jedan od ljudi koji me je najviše inspirisao u košarci, mi je uvijek govorio da je najbolje kada počneš sezonu sa osvojenim trofejom. Tada je put pametniji. Vjerujem da možemo da uklopimo sve što imamo, dobar vikend. Ja vjerujem u ovaj tim, a to je bilo potrebno i mom timu. Samopouzdanje dođe i ode. Meni nije bilo to potrebno, ali timu jeste. To je pozitivan 'puš'. Ja hranim sebe pobjedama, titulama, to je ultimativni razlog zašto sam ovdje. Ali, ne dozvoljavam da titula, ili poraz, definišu mene. Sada je sve gotovo. Takođe, odigrali smo super-solidnu utakmicu u Tel Avivu, a sutra imamo novu evroligašku utakmicu. Vraćamo se i nastavljamo da se takmičimo", rekao je Trinkijeri, trener "Bavaraca".