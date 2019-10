Tripl-dabl Janisa, Klipersi održali čas Voriorsima

Košarkaši Los Anđeles Klipersa pobijedili su Golden Stejt Voriorse 141:122.

Izabranici Doka Riversa odigrali su fenomenalnu utakmicu i to na debiju Voriorsa u novoj areni u San Francisku.

Klipersi su ostvarili drugi trijumf u sezoni, a meč su prelomili u trećoj četvrtini koju su dobili rezultatom 46:33.

Voriorsi nisu izgledali dobro na terenu, pogotovo im odbrana nije ličila ni na šta, što nam govori i 141 primljen poen.

Ekipu iz Los Anđelsa do pobjede predvodili su Lu Vilijams sa 22 poena, Kavaj Lenard sa 21, Patrik Paterson sa 20, Montrez Herel je ubacio 18, a Ivica Zubac je dodao 16, uz 10 skokova.

Na drugoj strani Stef Kari je postigao 23 poena, Dianđelo Rasel ga je pratio sa 20, a po 14 su postigli Paskal i Evans.

Košarkaši Milvoki Baksa savladali su Hjuston Roketse 117:111.

Fanstastičan meč odigrao je Janis Adetokumbo koji je meč završio sa tripl-dabl učinkom – 30 poena, 13 skokova, 11 asistencija. Dvocifreni su još bili Metjus sa 14, Iljasova je postigao 13, a po 11 su imali Bledso, Lopez i Midlton.

@Giannis_An34 records 30 PTS, 13 REB, 11 AST to lead the @Bucks to victory in Houston! #KiaTipOff19 #FearTheDeer pic.twitter.com/DaRQKD6K9e