Tripl-dabl Jokića, Denver ispisao istoriju

Košarkaši Denver Nagetsa pobijedili su Los Anđeles Kliperse 104:89 u sedmoj utakmici polufinala Zapada.

Izabranici Majka Melouna ponovo su nadoknadili zaostatak od 3-1 u seriji i prva su ekipa u istoriji koja je u jednom plej-ofu dva puta došla od 1-3 do 4-3.

Srpski košarkaš Nikola Jokić odigrao je sjajan meč, te je pokazao još jednom zašto spada među najbolje igrače svijeta.

Jokić nije mnogo forsirao u napadu, šutirao je 5/13, a utakmicu je završio sa – 16 poena, 22 skokova, 13 asistencije i tri blokade.

Fenomenalan meč priredio je i Džamal Marej koji je postigao 40 poena i uz to je imao četiri skoka i pet asistencija.

Klipersi su se raspali u posljednjoj četvrtini, nisu uspjeli gotovo ništa da pogode, te su to Nagetsi iskoristili i na kraju došli do trijumfa.

Katastrofalan duel odigrali su Kavaj Lenard i Pol Džordž. "Kandža" je ubacio 14 poena uz očajnih 6/22 iz igre, dok je Pi Dži postigao 10 (4/15).

Utakmica je otvorena očekivano nešto sporije. Ekipe su bile stegnute i gledali smo egal tokom prvih dvanaest minuta. Jokić je dobro krenuo meč, imao je osam poena, šest skokova i četiri asistencije.

Ipak, početkom druge četvrtine, kada nije bio na terenu, Klipersi su uspjeli da dođu do dvocifrene prednosti i činilo se da će uspjeti da je održe, štaviše i da je povećaju.

Nagetsi su izgledali loše, međutim onda se "zapalio" Džamal Marej. Plejmejkera Denvera pogađao je iz svih pozicija, te je četvrtinu završio sa 20, a poluvrijeme sa 25 poena.

Zahvaljujući njemu Denver je uspio da dođe sa dvocifrenog zaostatka do samo -2, 56:54. Sa ovim rezultatom otišlo se na petnaestominutnu pauzu.

Ekipa iz Kolorada loše je otvorila treću četvrtinu, međutim serijom 8:0 uspjeli su da vrate prednost na svoju stranu. Poslije toga usljedila je rafalna paljba.

Gotovo svi košarkaši su pogađali, Milsap i Grent su ubacili po dvije trojke u kratkom periodu i Nagetsi su imali +9 (67:76).

Do kraja dionice Jokić je došao i do tripl-dabla. Prvi put u istoriji jedan košarkaš je u sedmom meču došao do tripl-dabla u trećoj četvrtini.

Denver je održao prednost, te je pred poslednjih 12 minuta imao +8, 74:82. Jokić je na kraju treće četvrtine imao četiri faula.

U posljednjoj četvrtini gledali smo potpuni raspad LA Klipersa. Ekipa Doka Riversa nije mogla ništa da pogodi i prednost Denver je samo rasla. Finale kreće u noći između petka i subote.

