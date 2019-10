"Tripl-dabl" Jokića, prvi poraz Denvera

Košarkaši Denvera pretrpjeli su prvi ovosezonski poraz, bolji je bio Dalas 109:106 u Koloradu u noći između utorka i srijede, uz još jedan "tripl-dabl" srpskog reprezentativca Nikole Jokića.

Naš centar je utakmicu završio sa 10 poena, 10 skokova i 10 asistencija, bio je četvrti strelac ekipe, u kojoj je dominirao Pol Milsap sa 23 poena i 8 skokova.

Na drugoj strani, podbacile su prve zvijezde Mevsa Dončić i Porzigins, kombinovano su ubacili za njih skromnih 22 poena, ali ne i ostatak ekipe što je bio i ključ uspjeha Teksašana.

Čak devetorica igrača Dalasa bila su "dvocifrena" čime je izjednačen rekord franšize, uz 14 poena najefikasnijih Tima Hardaveja Džuniora i Maksa Klebera.

Kleber je defintiivno bio igrač odluke pošto je i defanzivno bio na visini zadatka minut prije kraja kada je savršeno tempiranom rampom zaustavio polaganje Mareja pri rezultatu 107:106 za goste.

Pogledajte tu situaciju koje su sudije pregledale, na kraju konstatovale da je sve bilo "čisto", pa je lopta pripala igračima Dalasa.

Replay Review (Myers): goaltending violation called on Kleber in Q4 of #DALatDEN. Ruling: Overturned, clean block, resulting in Dallas ball due to Porzingis having possession at the point of interruption. pic.twitter.com/FqEOebpwhF