Turci prijete košarkašu CSKA: "Reci svom mužu da će biti ubijen"

Vilu Klajburnu, košarkašu moskovskog CSKA, zaprijećeno je smrću, poslije meča sa Fenerbahčeom.

Američki košarkaš postavio je sliku na zvaničan Twitter profil na kojoj mu, vjerovatno navijač Fenera, prijeti da će biti ubijen za tri dana.

Ova poruka stigla je njegovoj supruzi na Instagram, a Klajburn je upitao Evroligu i Fenerbahče da li će nešto uraditi povodom ove prijetnje.

"Reci svom mužu da će biti ubijen za tri dana. Uz dužno poštovanje, Čakirbeli porodica", pisalo je u poruci i na to je još dodato: "I, da, u Rusiji smo. Ti i tvoja porodica ćete biti bezbjedni, nemoj da brineš".

@EuroLeague @FBBasketbol what y’all going to do about stuff like this?? pic.twitter.com/BoSzuQ8w96