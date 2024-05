Tužilaštvo saopštilo kada će donijeti odluku o gonjenju nakon tuče košarkaša

BEOGRAD - Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da će odluku o krivičnom gonjenju nakon tuče košarkaša Partizana i Crvene Zvezde Džejmsa Nanelija i Stefana Lazarevića u Beogradskoj areni donijeti nakon uzimanja izjava od svih svjedoka incidenta.

Iz tog tužilaštva navode da je hodnik u kojem se dogodio incident pod video nadzorom i da je obavljen je uviđaj, kao i da će biti uzete detaljne izjave od svih osoba koje su prisustvovale incidentu kako bi bile utvrđene sve pojedinosti i kako bi bila donesena odluka o krivičnom gonjenju izvrsilaca krivičnog djela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti, prenosi Tanjug.

Dodaje de da su ovlašćena lica iz Policijske stanice Novi Beograd obavijestili javnog tužioca Trećeg osnovnog tužilaštva da je direktor Košarkaškog kluba Crvena zvezda prijavio da je košarkaš Partizana Džames Naneli nanio tjelesne povrede igraču Crvene zvezde Stefanu Lazareviću.

Intervencijom tog tužilaštva i policije utvrđeno je da je između dvojice igrača najprije je došlo do verbalnog sukoba, a zatim i do fizičkog kontakta, te da je Stefan Lazarević zadobio tjelesnu povredu usljed udarca u lice i to u predjelu sljepoočnice.

Po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu obavljen je ljekarski pregled Lazarevića i konstatovano je da je on zadobio laku tjelesnu povredu.

Kako su preneli pojedini mediji, do incidenta je došlo ranije danas u Beogradskoj areni, kada su se igrači mimoilazili prilikom smjene ekipa na šuterskom treningu.

Košarkaši Partizana dočekaće večeras od 20.30 časova u Areni ekipu Crvene zvezde u trećem meču finala plej-ofa ABA lige.

Crvena zvezda vodi 2:0 u finalnoj seriji, koja se igra na tri pobjede.

