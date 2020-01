Tvit gej aktiviste iz Srbije: Svi se prave da Kobi nije bio silovatelj

Kobi Brajant, koji je poginuo u stravičnoj nesreći u kojoj je, u padu helikoptera, pored njega i njegove kćerke Điane stradalo još sedmoro ljudi, bio je istinska košarkaška legenda, ali i čovjek koji je javno priznao da je prevario ženu nakon što je objelodanjeno da je optužen za silovanje radnice hotela.

Upravo na tu temu se javnosti preko Twittera obratio i Predrag Azdejković, gej aktivista i novinar, i to tako što je objavio fotografiju na kojoj je žena sa povezom preko očiju, a na engleskom piše: "Svi se pretvaraju da Kobi nije bio silovatelj".

Ovim tvitom on je podržao novinarku Feliciju Somnez.

Naime, kada je podsjetila na ovaj detalj iz njegovog života novinarka "Vašington posta" Felicija Sonmez, na njenu adresu je stigao ogroman broj prijetnji onih kojima je "mamba" bila savršenstvo košarke.

"Pa, ovo je stvarno otvorilo oči. Za onih deset hiljada ljudi (bukvalno) koji su komentarisali ili mi slali mejlove sa uvredama i prijetnjom da ću biti ubijena, molim vas zastanite i pročitajte ovu priču. Ona je napisana prije više od tri godine i nisam je pisala ja. Svaka javna ličnost trebalo bi da bude upamćena u svojoj cjelovitosti", napisala je Sonmezova na Twitteru, ali je nedugo zatim obrisala i tu poruku, i link ka pomenutom tekstu.

U pitanju je otkriće američkog portala "Dejli bist" koji je 12. jula objavio tekst pod naslovom "Uznemirujući slučaj silovanja od strane Kobija Brajanta: DNK dokaz, ispovijest žrtve i polu-priznanje".

Pomenuti medij je prvi došao u posjed svjedočenja djevojke koja je optužila košarkaškog asa za silovanje, ali je nedjelju dana pred početak suđenja saopštila da odbija da svjedoči. Između ostalog, "Dejli bist" je o tome pisao ovako:

"Slučaj silovanja od strane Kobija Brajanta je, u analima popularne kulture, smanjen na nešto poput naslova posvećenog jednoj posljedici - činjenici da je Kobi Brajant kao izvinjenje svojoj ženi Vanesi poklonio prsten od četiri miliona dolara, sa osmokaratnim purpurnim dijamantom. Ali, šta se tačno desilo te junske noći, 30. dana sedmog mjeseca 2003. godine u hotelu u Koloradu možda će zauvijek ostati misterija. Iako je bio suočen sa optužbom za seksualno napastvovanje i protivpravno zadržavanje, zbog čega mu je prijetila i doživotna kazna zatvora, nakon što je i sam priznao javno da je imao odnos sa tada 19-godišnjom žrtvom, Brajantov slučaj nikada nije dospio na sud. Prvog septembra 2004, nedjelju dana prije nego što je održano prvo ročište, žrtva je odustala od gonjenja optuženog nakon što su je mjesecima kroz blato provlačili mediji i Brajantovi advokati. Obavijestila je sud da ne želi da svjedoči. Ona je posebnu, privatnu tužbu pokrenula protiv Brajanta i tokom trajanja tog procesa pristala da ga ne goni krivično, uz uslov da se on izvini, što je na sudu i pročitao Brajantov advokat".

U daljem tekstu "Dejli bist" detaljno objašanjava da je tada 19-godišnja djevojka, koja je radila na informacionom pultu u hotelu, obaviještena pred kraj radnog vremena da se očekuje dolazak Kobija Brajanta i dvojice njegovih prijatelja, da je namjerno ostala duže jer je željela da vidi NBA asa, a da je nedugo zatim sve pošlo po zlu. Po njenoj verziji, Brajanta je odvela do sobe, on ju je zamolio da mu pokaže ostatak hotela, a kada ju je pitao da li bi htjela da svrati kod njega za 15 minuta, rekla mu je "važi" i to "samo da bi što prije napustila sobu, jer je vidjela gdje to vodi".

Kako je potom tvrdila, nije joj dopustio da izađe, već ju je napastvovao sve dok, pet minuta poslije početka silovanja, na njegovo pitanje "Sviđa li ti se lice koje je pred tobom?" nije rekla "Ne".

Bilo je to, po njenim riječima, otprilike deseto "ne" koje je rekla Brajantu, ali se plašila da pruži žešći otpor jer ju je sve vrijeme držao šakama za grlo. Tada je stisak popustio, a ona se "iskobeljala", poslije čega je on navodno pokušao da je smiri, da se sa njom dogovori da "to ostane među njima".

Kobi Brajant je, kako javlja pomenuti portal, u izjavi policiji rekao da je do odnosa između njega i radnice hotela došlo "obostranim pristankom", da je sve imalo i predigru, te da nikakvog nasilja nije bilo... A onda je počeo da zamuckuje, da govori stvari poput "Trebalo je da uradim kao Šek (O'Nil), on im daje pare, kola... Ma, već je milione potrošio (na djevojke)".

Na kraju se desilo šta se desilo - žrtva je odustala od krivičnog gonjenja, u posebnoj privatnoj tužbi je (vjerovatno) došlo i do finansijke nagodbe za doživljeno, a Brajant se, uz javno izvinjenje supruzi i pomenuti skupocjeni poklon, vratio porodičnom životu.

(Espreso.rs)