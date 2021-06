U četvrtak počinje EP za košarkašice: "Zmajice" sa moćnom Belgijom

U Strazburu i Valensiji sutra počinje 38. izdanje ženskog Evrobasketa, na kojem će nakon 22 godine učestvovati i reprezentacija BiH.

"Zmajice" na startu turnira igraju s jednim od od favorita za titulu, selekcijom Belgije.

Smotra najboljih reprezentacija Starog kontinenta okupiće 16 selekcija koje su podijeljene u četiri grupe. Samo prvoplasirani tim iz grupe izboriće direktan plasman u četvrtfinale, dok će se preostala četiri mjesta dobiti kroz kvalifikacioni susret između drugoplasiranih i trećeplasiranih selekcija (ukrštaju se grupe A i B, C i D). Posljednjeplasirana reprezentacija u grupi završava takmičenje.

Reprezentacija BiH u dobrom raspoloženju je stigla u Strazbur, gdje će igrati utakmice Grupe C.

Pulenke Gorana Loje već u prvom kolu čeka najteži mogući ispit s obzirom da će nasuprot sebe imati po svim prognozama jednog od glavnih kandidata za titulu - selekciju Belgije.

Svoju šansu za prvu pobjedu i vjerovatni prolaz grupne faze "zmajice" će tražiti u duelu sa Slovenijom, a najprije sa Turskom. Na posljednjem "power rankingsu" (nije zvanična lista FIBA) BiH se nalazi na 13. mjestu, Belgija je, recimo, druga, Slovenija peta, a Turska je na 15. mjestu. Na prve četiri pozicije nalaze se Francuska, Belgija, Španija i Srbija.

"Nekoliko treninga nas dijeli od početka Evropskog prvenstva, odnosno prve utakmice koju svi željno iščekujemo. Iza nas je zaista dug proces priprema, koje smo odradile veoma dobro. Tokom tog perioda izgradile smo dobru atmosferu i energiju koja će nas krasiti na terenu. Daćemo sve od sebe u četvrtak, nadamo se da će nam naši sugrađani biti velika podrška", kazala je Anđela Delić, bh. reprezentativka, uoči starta Eurobasketa.

Jasno je da će bh. tim na prvenstvu prije svih zavisiti od Džonkel Džons, koja je jedna od najvećih zvijezda turnira, kao i Marice Gajić. Za neku eventualnu pobjedu i prolaz dalje njih dvije moraće dobiti značajnu podršku saigračica, koje su obećale da će ostaviti srce na terenu.

Utakmica između BiH i Belgije igra se u četvrtak, sa početkom u 15 sati, uz direktan prenos na Sport klubu.

Osim BiH, od selekcija iz regiona učestvuju još Srbija, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora. Najveća očekivanja imaju u selekciji Srbije, koja spade u uži krug favorita, a mnogi vide i Sloveniju kao najprijatnije iznenađenje. Srbija, koja brani bronzu sa prošlog prvenstva, na startu igra s Italijom.

"Polako se spremamo za ono što nas čeka. Znamo da je prva utakmica najteža, ali ući ćemo s velikom borbenošću, kao i uvek. To nam je glavni cilj, da se borimo od prvog do 40. minuta, da pružimo što bolju igru i da pobedimo. Najjača strana će biti ta naša borbenost, to će nam najviše ići u korist", rekla je Saša Čađo.

Inače, Španija brani titulu, a u slučaju trijumfa uvezaće tri uzastopne titule i tako će postati prva zemlja poslije Sovjetskog Saveza kojoj je to pošlo za rukom. Upravo je Sovjetski Savez rekorder po broju titula, u vitrinama ima čak 21 naslov, a osim njih, na krov Evrope se popelo još 10 zemalja. Glavni konkurenti Španiji, po mišljenju mnogih, biće Francuska, Belgija i Srbija. Prvenstvo se igra do 27. juna, kada je u Valensiji zakazan finalni susret.

Sutra na EP

Rusija - Češka (12), Švedska - Slovačka (12), BiH - Belgija (15), Crna Gora - Grčka (15), Slovenija - Turska (18), Srbija - Italija (18), Francuska - Hrvatska (20.45), Bjelorusija - Španija (21).

Grupa A

Bjelorusija

Španija

Slovačka

Švedska

Grupa B

Italija

Grčka

Srbija

Crna Gora

Grupa C

Belgija

Slovenija

BiH

Turska

Grupa D

Hrvatska

Rusija

Francuska

Češka