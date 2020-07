U "fabrici" Čojićeve "Budućnosti" rađaju se novi Simanići i Sikiraši

BIJELJINA - Ako se za nekoga može reći da je sinonim za rad sa mladim i talentovanim sportistima, onda je to svakako Košarkaški klub Budućnost iz Bijeljine. I danas kad imaju seniorsku ekipu ne odstupaju od zacrtane misije koju zastupaju od 2006. kada je osnovan klub, a to je isključivo "proizvodnja" domaćih igrača, što je danas rijetkost u regionu.

Dario Čojić, talentovani trener i neko ko je najzaslužniji što Budućnost nazivaju fabrikom talenata, je tokom 14-godišnjeg postojanja kluba iznjedrio danas mnoge sjajne košarkaše. Boriša Simanić, Njegoš Sikiraš, Marica Gajić samo se neka od imena koja su radila pod budnim okom Čojića. Kad mnogi odmaraju, Čojić organizuje kampove i dovodi talentovanu djecu u Bijeljinu u dvoranu koju je pretvorio u košarkaški dom. Priznaje da nema velikih ambicija da jednog dana radi u nekom drugom klubu, jer mu je zadovoljstvo upravo ono što danas veoma uspješno radi.

"Bilo je raznih ponuda, pa i iz reprezentacije. Jednostavno to me ne ispunjava kao ovo što radim. Ljeti radim i ispunjava me da dovedem dijete koje praktički ne zna ništa i onda od njega pravimo igrača. Puno volim košarku da bih pristao da treniram neke istrošene igrače i ovako sam sebi gazda. Istina, nisam lagan za saradnju, želim da igrači uglavnom budu draftovani iz Budućnosti", kaže za "Nezavisne" tvorac sjajne priče iz Semberije.

U ovom bijeljinskom kolektivu radi između 120 i 150 talentiranih košarkaša i košarkašica. Čojić ima ogromnu podršku supruge Dragane, nekad vrhunske košarkašice, a u rad je uključeno i pet trenera. Imaju sve muške selekcije koje ostvaruju zapažene rezultate, a tu je i ženska seniorska ekipa. Prvi čovjek Budućnosti naglašava da trenutno u svojoj "fabrici" ima nekoliko imena za koje će se u budućnosti tek čuti.

"Prvi put smo doveli jedno dijete iz Beograda u Bijeljinu. Radi se o Radetu Zečeviću (15), u kojem smo prepoznali nešto. Već je 20 dana u pogonu i potpisao je višegodišnji ugovor. Radujem se novoj sezoni, prošla je bila teška, a u međuvremenu su neki klinci mnogo napredovali. Sigurno je da ćemo afirmisati dva-tri igrača koji bi mogli svašta napraviti. Ako bude sve kako sam zamislio, biće to top igrači dok ne dođu menadžeri", ističe lovac na talente i dodaje:

"Menadžeri su bili problem, ali to više nije slučaj jer više ne dam nikome da priđe klubu. Nemam ja problem da neko iz Bijeljine trenira i ode, ali jeste problem ako mi dovedemo nekoga sa 12 godina i ulažemo u njega i onda ga neko odvede. To više neće biti slučaj".

Priznaje da se seniorska ekipa dosta digla u posljednje vrijeme. Ravnopravan je takmac u Prvoj ligi Republike Srpske, igrali su jednom i plej-of, ali se politika kod njih ne mijenja.

"Ispali ili ušli - nama je svejedno. U perspektivi jednog dana možda i uđemo u Premijer ligu, ali znamo šta su nam osnovni ciljevi, a to su naša djeca", zaključio je Čojić.

Simanić za NBA, Gajićeva nevjerovatna

Trener Budućnosti Dario Čojić posebno prati kako se razvijaju karijere igrača koji su ponikli u ovom klubu.

"Njegoša Sikiraša su nešto poremetile povrede, ali od njega tek očekujem da pokaže pravo lice. Boriša Simanić je neko ko je bio najtalentovaniji... Iskreno, mislim da je trenutno tek na 20 odsto mogućnosti, mislim da nije za evropsku košarku već za NBA, dok je o Marici Gajić suvišno bilo šta reći. Kad smo je slučajno pronašli, odmah je pokazala karakter. Bila je toliko dominantna da smo je prebacili da igra sa muškarcima. Ona je nevjerovatna. O Nikoli Radovanoviću koji je otišao u Partizan će se tek čuti", kazao je Čojić.