U srijedu počinju kvalifikacije za LŠ: Igokea preko Kluža lovi finale

Košarkaši Igokee sutra kreću u drugi lov na Ligu šampiona. "Igosi" će u bugarskom Botevgardu igrati kvalifikacioni turnir, a prvi od eventulana dva protivnika biće im rumunski Kluž.

Izuzetna vremena zahtijevaju izuzetne mjere, a to svakako vrijedi za inovativno rješenje koje je FIBA Liga šampiona osmislila ove sezone. Zbog virusa korona organizovala je kvalifikacione turnire kroz koje će se 16 ekipa boriti za preostala četiri mjesta u elitnom takmičenju. One će biti podijeljene u četiri grupe, a u svakoj će se pobjednik dobiti kroz dvije nokaut utakmice.

Botevgrad će biti domaćin grupa C i D, a u Grupu C je smještana Igokea, koja će se u polufinalu sastati s Klužom, dok se u drugom meču sastaju Frajburg i Sporting. Pobjednici ovih duela u petak će se boriti za plasman u grupnu fazu takmičenja, odnosno biće smješteni u Grupu C, gdje se već naleze Hapoel, Ostende, Darušafaka, Burgos, Turk Telekom, Limož i Brindizi.

Bh. prvak imao je velikih problema u pripremama za ovaj turnir. Virus korona je ušao u ekipu, tako da Dragan Bajić nije mogao obavljati treninge prema planu i programu, a problem su bile i kontrolne utakmice, tako da je poprilična nepoznanica koliko jedini bh. abaligaš može u Bugarskoj. Ono što se zna jeste da je Igokea i ove sezone napravila jako respektabilan tim, koji je u stanju izaći s mnogo jačim rivalima. Podsjetimo, ekipu su pojačali Stefan Pot, Nikola Jovanović, Edin Atić, Entoni Klemons, Marko Jošilo, Stefan Fundić, Džeki Karmajkl i Antabia Voler.

Isto tako tim iz Aleksandrovca čeka težak zadatak na startu kvalifikacija. Kluž, kojeg s klupe predvodi čuveni Duško Vujošević, jedan je od najambicioznijih klubova u kvalifikacijama, pojačan Patrikom Ričardom i Donatosom Toralisom, koji su stigli ove sezone. Utakmica između Igokee i Kluža igra se u srijedu s početkom u 19.30. Frajburg i Sporting igraju od 15.30. Pored turnira u Botevgradu, kvalifikacije se igraju još u Nikoziji (Kipar).

Inače, ovo će biti drugo učešće Igokee u kvalifikacijama za Ligu šampiona. Prvi put su igrali prije četiri godine, kada su u dvomeču poraženi od ekipe Mornara iz Bara.