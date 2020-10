Ubjedljiv poraz Partizana u Evrokupu

Košarkaši Partizana poraženi su od Uniksa u meču trećeg kola A grupe Evrokupa rezultatom 70:93.

Partizan je slabo otvorio utakmicu, s obzirom da je Erik Mika izgubio tri lopte u prva tri minuta i napravio faul u napadu, a domaći tim je odličnom odbranom beogradskom timu dozvolio da postigne samo 13 poena u prvoj četvrtini.

Domaćin je do osjetnije prednosti stigao zahvaljujući dvije trojke Kenana, a onda su se uključili Morgan i Braun i stigao je Uniks do +11 na minut do kraja prve četvrtine.

Dangubić se upisao u posljednjem napadu i spustio taj zaostatak na jednocifrenu prednost za kraj prve četvrtine (22:13).

Uniks je dobro otvorio drugu deonicu i brzo stigao do +13.

Partizan je stao u zonu i to im se isplatilo, pa su dobrom odbranom zaustavili domaćina.

Ipak, ništa nije funkcionisalo u napadu, sve do pred kraj prvog poluvremena, kada su se razigrali Miler-Mekintajer i Nikola Janković i vratili Partizan na samo četiri poena zaostatka.

Poslije dvojke Morgana, Zagorac pogađa trojku za minus tri, a Kenan bacanjima donosi +5 Uniksu i rezultat na poluvremenu bio je 37:32 za Uniks.

Slabo je Partizan otvorio drugo poluvrijeme i Uniks serijom 11:2 dolazi ponovo do dvocifrene prednosti.

Nije mogao Partizan da se vrati u ritam iz druge četvrtine, pa poslije nekoliko promašaja Holand pogađa trojku za najvećih +15.

Nije mogao Partizan ništa da pogodi, postigao je samo osam poena za sedam minuta, dok je Uniks rešetao sa svih strana, a pogotovo za tri poena.

Na tri minuta do kraja treće četvrtine, trojkama Kenana i Smita Uniks dolazi do +22.

Pokušavao je Partizan da se vrati i na kraju serijom poena smanjio zaostatak na 14 poena pred posljednjih 10 minuta (67:53).

"Crno-bijeli" su na polovini posljednje četvrtine imali zaostatak od 10 poena i pokušavali su da se vrate u utakmicu. Ipak, Uniks je napravio seriju od 6:0 i ponovo došao na +16 i zadržao vođstvo do kraja.

Uniks su do pobjede predvodili Morgan sa 22 poena i sedam skokova, Kenan sa 21 poenom, Braun sa 15 poena, Holand sa 16 i Smit sa 13 poena.

Što se Partizana tiče, najefikasniji bio je Nikola Janković sa 12 poena. Pratili su ga Jaramaz sa 11 i Miler-Mekintajer sa 10 poena.

Uniksu je ovo drugi trijumf, a Partizanu drugi poraz.

(B92)