Ubjedljiva pobjeda Partizana protiv Venecije

Košarkaši Partizana pobijedili su večeras Veneciju sa 95:73 u beogradskoj Hali sportova "Ranko Žeravica", u drugom kolu grupe A Evrokupa.

Poslije dva poraza staru sezone, Partizan je do prvog trijumfa došao odličnom igrom u trećem kvartalu, ali i dosta boljem prisustvu i energiji u odnosu na prethodna dva meča.

U pobjedničkoj ekipi najbolji je bio Rašon Tomas sa 22 koša, Kodi Miler Mekintajer postigao je 18 poena i imao šest asistencija, dok je Ognjen Jaramaz dodao 17.

Mičel Vot sa 16 poena bio je najzapaženiji u timu Venecije.

"Crno-bijeli" su odlično otvorili meč, stekli plus sedam, ali su gosti u finušu prve četvrtine uspjeli da izjednače, da bi na poluvremenu Venecija imala minimalnu prednost.

Treći kvartal donio je odličnu igru Partizana, prije svega u odbrani, što su izabranici Vlada Šćepanovića znali da materijalizuju u ofanzivi.

Razigrani Tomas u ovom dijelu igre ubacio je 16 poena, a sve to kreirao je Miler Mekintajer, pa su "crno-bijeli" ovu dionici dobili 33:15.

Već početkom odlučujuće četvrtine, domaćin je stigao do plus 22, a u jednom trenutku susreta narasla je i do 26 poena.

Košarkaši Partizana sljedeći meč u Evrokupu igraju protiv Uniksa na gostovanju 14. oktobra, prije toga ih očekuje duel s ekipom Budućnosti u drugom kolu ABA lige.