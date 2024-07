Uhapšen brat Nikole Jokića (VIDEO)

Strahinja Jokić, brat srpskog košarkaša Nikole Jokića, uhapšen je u SAD zbog napada na utakmici Denvera, kada je udario čovjeka u lice.

Strahinja je optužen je za napad trećeg stepena, prekršaj, i pojavio se u utorak pred Okružnim sudom u Denveru, navodi se u sudskim spisima.

Policija Denvera je prvi put saznala za tuču putem viralnog TikTok video snimka koji prikazuje ''poznate članove porodice igrača Denver Nagetsa Nikole Jokića kako se svađaju sa neidentifikovanim navijačem na tribinama'', navodi se u izjavi o hapšenju.

Na snimku je prikazana ''verbalna razmena'' navijača i Strahinje i Nemanje Jokića, prije nego što je jedan od braće udario navijača u lice, napisala je policija.

Detektiv iz Denvera je intervjuisao navijača tri dana nakon utakmice 22. aprila i primjetio da ima posjekotine i modrice oko i ispod lijevog oka. Muškarac je tada policiji rekao da ga je jedan od braće Jokić, ''veliki momak sa irokezom'', udario pesnicom u lice i da je napad bio ničim izazvan. Policija je kasnije identifikovala Strahinju Jokića preko njegove tetovaže na vratu.

Muškarcu je kasnije dijagnostikovan potres mozga, navodi se u izjavi pod zakletvom. On u početku nije želio da tuži Strahinju Jokića jer se plašio odmazde i zabrinut za bezbjednost porodice, ali se početkom maja predomislio.

Kada su ga policajci kontaktirali, Strahinja Jokić im je rekao da smatra da nije učinio ništa loše jer brani starijeg čovjeka kojeg poznaje dugo vremena.

Nikola Jokic's older brother Strahinja Jokic was in an altercation at last night's game. (TT/cgallegos67)pic.twitter.com/saaa7NwqDz