Uhapšena NBA legenda

VAŠINGTON - Legendarni američki košarkaš Šon Kemp uhapšen je u noći između srijede i četvrtka zbog pucnjave u gradu Takoma u američkoj saveznoj državi Vašington.

Lokalni mediji navode da je Kemp pucao na drugi auto na parkingu jednog šoping centra, pošto se navodno posvađao sa drugim vozačem.

Incident se dogodio u srijedu oko dva popodne po lokalnom vremenu, dok je policija Kempa uhapsila četiri sata kasnije, pošto je pronašla pištolj na licu mjesta.

Shawn Kemp will be released from jail and will not face charges after shooting Kemp was arrested Wednesday on suspicion of participating in a drive-by shooting pic.twitter.com/EXyynZHboL