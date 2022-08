Uhapšena NBA zvijezda

​Američki mediji prenose da je košarkaš Minesota Timbervulvsa Torin Prins uhapšen na Floridi.

Kako se navodi, NBA igrač je najprje prije oko tri mjeseca bio zaustavljen zbog rutinske saobraćajne kontrole, a policijski službenik je ustanovio da mu je istekla registracija automobila.

To se desilo na teritoriji Teksasa, pa je daljom kontrolom vozila pronađena dva pištolja i narkotici koji su poslati na detaljna istraživanja.

Ustanovljeno je da je posjedovao marihuanu i ulje kanabisa, pa je Prins uhapšen na aerodromu na Floridi.

Prins je u četvrtak prebačen u popravni centar "Turner Guilford Guilford Knight.".

Slijedi dalja procedura i njegova ispitivanja, a tek će uslijediti kazna kako zakonski, tako i kada je u pitanju klub i NBA organizacija.

Minesota je u junu potpisala sa Prinsom dvogodišnji ugovor od 16 miliona dolara.

Prošle sezone, Prins je prosječno po utakmici bilježio 7,3 poena, 2,5 skoka i jednu asistenciju.

SLATER SCOOP: Minnesota Timberwolves’ Taurean Prince was arrested on a fugitive warrant this evening at Miami International Airport, multiple sources tell me. The warrant is from Texas regarding “dangerous drugs,” I’m told. pic.twitter.com/i7jtHyXDVu