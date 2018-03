Umro košarkaš koji je doživio infarkt na terenu

Amerikanac Zek Apšou (26) je izgubio svijest oko minutu i po prije kraja susreta svoje ekipe u subotu i srušio se na parket. Ubrzo su ga prevezli u bolnicu. Tamo se borio za život, nažalost, izgubio je bitku.

Zeke Upshaw has passed away at the age of 26 following his sudden collapse during a game played this past weekend, according to his G League team, the @grdrive. pic.twitter.com/kwod4WOnk1