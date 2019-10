Urnebesna reakcija Adamsa kada je saznao da igra protiv Marjanovića

Stiven Adams, košarkaš Oklahome Siti Tander, bio je iznenađen što je vidio Bobana Marjanovića na zagrijavanju u "Chesapeake" areni.

Novozelanđanin nije znao da je Marjanović ovog ljeta prešao u Dalas Maverikse.

"Šokirao me je. Pitao sam ga: 'Šta radiš ovdje? Došao si da pogledaš meč?'. A on mi je odgovorio da je došao da igra", kroz smijeh je pričao Adams.

"Ah, je**te, sr**e. Ali da, biće velika borba pod košem", dodao je centar Oklahome.

Pogledajte sjajnu reakciju Adamsa u video prilogu ispod.

Steven Adams excitedly greeted Boban Marjanovic and then asked, “How long have you been with these guys?” pic.twitter.com/1bIMT26a1i