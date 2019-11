Urnebesna reakcija Kevina Lava kada su ga pitali o visini Marjanovića

Dalas je ubjedljivo slavio protiv Klivlenda sa 131:111 i tako došao do četvrte pobjede od starta sezone, a poseban doprinos dao je i Boban Marjanović, koji je za 15 minuta na parketu bio na granici dabl-dabla (12 poena 8 skokova).

Mnogo problema je Bobi stvarao protivničkim igračima na oba kraja parketa. Centrima Klivlenda bilo je teško da ga čuvaju, a takođe im je slično bilo i kada su napadali dok je Boban čuvao reket.

Srpski gorostas je bio nerješiva enigma čak i za superstara kakav je Kevin Lav, koji je poslije meča imao samo reči hvale za Marjanovića.

Na pitanje koliko mu je bilo teško da se nadmeće sa njim pod košem zbog visine koju ima Boban, kao iz topa je "ispalio".

"O moj Bože! Boban je uhvatio loptu jednom i mislio sam da će da asistira spolja kada sam ga pogledao, međutim, on je šutnuo preko mene. To je ludo! On je super talentovan i Rik Karlajl je majstor da pronađe ono u čemu ste dobri i da pronađe male stvari ili nekoliko njih koje ćete da radite u ovoj ligi i izvlači ono najbolje iz vas. To je ono što radi sa Bobanom", poručio je poslije meča Kevin Lav.

Pogledajte njegovu izjavu: