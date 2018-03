Uroš Luković za "Nezavisne": Pavićevići su mi "pronašli žicu"

Kod mene nema puno tajni, najviše pružam u pikenrol igri, skoku pod oba koša i u odbrani. Duge ruke i osećaj za blokadu mi puno donose. Mislim da imam kvalitet da se oprobam u Evroligi, ali ne jurim za tim. Ako se otvori šansa, što da ne.

Kazao je ovo za "Nezavisne" Uroš Luković, košarkaš Mornara, najprijatnijeg iznenađenja ovogodišnje ABA lige. Mornar je ove sezone u regularnom dijelu regionalne lige osvojio četvrto mjesto, a stigao je i do četvrtfinala Evrokupa. Glavna snaga pod košem tima s primorja Crne Gore je Luković, koji je prosječno bilježio 13,5 poena, 7,5 skokova, 2,4 blokade (prvi u ligi) i 1,1 asistenciju po meču na Jadranu. Sjajne igre i konstantnost u formi nisu prošli nezapaženo pa je Beograđanin uvršten u idealnu petorku takmičenja.

"Iskreno, ovo priznanje mi i znači i ne znači. Statistički sam drugi igrač lige, a treneri, navijači i stručna komisija lige su me uvrstili u startnu petorku. Iako prija što se nalazim u dobrom društvu, više mi godi što je moj tim napravio dobar rezultat i plasirao se u polufinale", rekao je najbolji centar regiona.

NN: I ranije ste pokazivali veliki talenat, zašto je tek sada došlo do njegove potvrde?

LUKOVIĆ: Nikada nisam krio da sam se tokom karijere uglavnom na talenat i oslanjao. Nisam bio neki veliki radnik i možda je to razlog što nisam do kraja razvio sav potencijal koji su mi govorili da imam. Ne kajem se zbog toga, takav sam čovek, vode me emocije i uvek se trudim da na utakmici dam maksimum. Ove godine su se kockice poklopile i verujem da će sledeća biti još bolja.

NN: Koliko vam odgovara rad s braćom Mihailom i Đorđijem Pavićevićem i po čemu se oni razlikuju od ostalih trenera?

LUKOVIĆ: Đoka Pavićević je rekao da su mi "pronašli žicu" i s time se apsolutno slažem.

NN: Koji Vam je protivnik na Vašoj poziciji dosad bio najteži u ABA ligi?

LUKOVIĆ: Možda je Miro Bilan bio najteži za čuvanje. Opasan je spolja, a ima i dobru leđnu tehniku.

NN: Da li biste se vratili u Partizan u svakom trenutku?

LUKOVIĆ: Svi znaju da sam partizanovac od glave do pete i da je igranje u Partizanu za mene više od košarke.

NN: Mornar u polufinalu ABA lige igra s Crvenom zvezdom. Kakva su očekivanja, možete li da ugrozite aktuelnog šampiona?

LUKOVIĆ: Zašto da ne? U glavi treba da budemo baš lagani jer smo već ostvarili odličan rezultat i da iz te rasterećenosti igramo našu igru, koja nas je dovde i dovela. Oni imaju pritisak, mi ga nemamo. A kada smo već u polufinalu, žarko želimo da odemo i korak dalje.

NN: Koga vidite kao najveću prijetnju u timu "crveno-bijelih"?

LUKOVIĆ: Oni su kompletan tim u kome 10 do 12 igrača predstavlja opasnost po svaku ekipu. Tejlor Ročesti ih predvodi, iskusni Pero Antić i Milko Bjelica znaju kako se igra za trofeje... Ali opet kažem, pritisak je na njima. Neka oni misle o nama.

NN: Imate problema s povredom, da li ćete biti spremni za prvi meč?

LUKOVIĆ: Kako sada stvari stoje, neću. I drugi meč je upitan, a kamoli prvi, ali ako se hematom bude smanjio i ako budem u stanju da zaigram pa makar i bez treninga, staviću se na raspolaganje treneru.

Vozim auto iz "Transportera"

NN: Poznati ste kao veliki ljubitelj oldtajmera, imate li neki takav automobil?

LUKOVIĆ: Trenutno vozim stariji model BMW-a 740, kao iz filma "Transporter". Veliki sam ljubitelj i automobila i motora, a u planu za novu kuću, koju ću uskoro početi da zidam, važno mesto zauzimaju garaža i oprema za servis.

Budućnost dočekuje "vitamine"

Košarkaši Budućnosti u nedjelju od 21 čas dočekuju Budućnost u polufinalnoj seriji ABA lige, koja se igra na dvije pobjede. Dvije ekipe su se ove sezone sastale dva puta u regularnom dijelu takmičenja i odnijele po jednu pobjedu. Prvi duel u Zagrebu dobili su "vitamini" (76:71) da bi ih u narednom meču Podgoričani pregazili (84:52).