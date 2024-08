Uvedeno novo pravilo, pogledajte prvi koš za četiri poena (VIDEO)

Košarka se, kao i veliki broj sportova, mijenjala kroz istoriju, mnoga pravila koje je 1892. postavio izumitelj loptanja pod obručima Džejms Naismit danas su praktički izumrla, ali uvode se i testiraju neka nova.

Tako je danas na Filipinima prvi put u istoriji pogođen šut za - četiri poena! Da, dobro ste pročitali, četiri poena.

Čelnici takozvanog Governors kupa ranije su odlučili da se na njihovom takmičenju eksperimentalno uvede pravilo o šutu za četiri poena, no zasad nije jasno hoće li ga usvojiti i ostatak košarkaškog svijeta.

Linija za četiri poena postavljena na 8,25 metara od koša, dakle tačno metar i po dalje nego linija za tri poena po pravilima FIBA.

One the biggest innovations for the new PBA Season is the introduction of the 4-point shot — a first in any pro league in the world. Love it or hate it, it’s here to stay (for now)pic.twitter.com/4mG6UYwSHR