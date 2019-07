Vaidas Kariniauskas novi igrač Igokee

Vaidas Kariniauskas je novi član tima iz Aleksandrovca, saopšteno je na sajtu kluba.

Litvanac u Igokeu dolazi iz grčkog Kimisa, a u toku karijere nastupao je za Žalgiris, Lietkabelis, Kantu, Kluž i Oradeu. Ugovor je potpisan do kraja sezone.

Kariniauskas (25, 198cm) igra na poziciji beka, ali se dobro snalazi i na poziciji plejmejkera.

Prošle sezone u dresu Kimisa je u prosjeku postizao 11,3 poena po meču i bilježio 4,4 asistencije.

Kariniauskas je u januaru ove godine optužen za namještanje utakmice u FIBA Evrokupu, tačnije za "namjerno postizanje manje poena", ali je policija u maju ove godine prekinula istragu pošto je utvrđeno da nije bilo nečasnih radnji.

Police terminated the investigation on Vaidas Kariniauskas, who was accused of match fixing (specifically on scoring less points on purpose) in FIBA EuroCup game (Jan 28). According to officials, there were no illegal actions taken or any attempts to fix the outcome of the game.