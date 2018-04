Vanja Marinković za "Nezavisne": Voleo bih da me na draftu izaberu Lejkersi

Pratim dosta NBA ligu, ne znam čiji stil igre bi mi kao igraču najviše odgovarao tamo budući da gotovo sve ekipe igraju "ran end gan" košarku. Tim za koji navijam odmalena su Los Anđeles Lejkersi, najviše bih voleo da me oni izaberu i da tamo igram jednog dana.

Kazao je ovo za "Nezavisne" košarkaš Partizana Vanja Marinković, koji se prijavio za NBA draft, koji će biti održan u junu u Njujorku.

"To je neka moja želja i menadžerova, svakako da se nisam prijavio reda radi i mislim da imam šanse da budem izabran. Opet, nisam još siguran da li će prijava ostati do kraja ili ću je možda i povući. To će zavisiti i od mojih igara do kraja sezone, pošto se sve prati tamo u SAD", kaže Marinković.

Ukoliko bude izabran od neke od 30 franšiza najvećeg košarkaškog šoua svijeta, mladi Beograđanin (21 godina) ne planira da se odmah otisne put SAD, već će još neko vrijeme ostati u Evropi kako bi radio na svim elementima koje zahtijeva igranja u NBA.

"Želim da podignem fizičku spremu, gde mi je potreban napredak za igranje tamo. Ostao bih još koju godinu ovde kako bih to doveo na potreban nivo. Rano je još za odlazak", smatra Marinković.

Ove sezone je prosječno bilježio 11,3 poena, 2,9 skokova i 1,2 asistencije u regionalnoj ABA ligi, gdje je Partizan na kraju takmičenja bio peti. Nakon toga "crno-bijeli" su osvojili Kup Radivoja Koraća, što je za njega drugi trofej u seniorskoj karijeri nakon prventva Srbije 2014. godine. Ekipa je sinoć trebalo da igra meč prvog kola Superlige Srbije, gdje su ambicije na najvišem nivou.

"Idemo na titulu, znamo gde igramo i šta nose ime i tradicija Partizana, tako da smo spremni na to. Glavni protivnik do toga će nam biti Crvena Zvezda, koja je evroligaški tim, koja brani titulu i protiv koje ćemo morati da damo sto odsto u svakom meču ako želimo da osvojimo trofej. Malo su promenili tim odlaskom Dilana Enisa i Milka Bjelice, ali nisu mnogo oslabili. Verujem da će još više juriti taj pehar s obzirom na to da su nedavno poraženi u finalu ABA lige, gde su bili favoriti. To im je u suštini sada još veći motiv. Što se tiče ostalih timova, ne vidim nekoga ko bi mogao njima i nama da bude konkurentan. Iz Mega Bemaksa su otišla tri igrača, povređen im je Ognjen Jaramaz. FMP su napustili Aleksa Radanov i Filip Čović pa su i oni slabiji u odnosu na sezonu u ABA ligi", zaključio je Marinković.

Dolaskom Nenada Čanka na mjesto šefa struke najtrofejnijeg srpskog kluba krajem prethodne godine Partizan je počeo da pruža mnogo bolje partije, što se posebno vidjelo u odbrani, gdje je Partizan bio najslabiji tim ABA lige u uvodnim mjesecima sezone. Marinković ističe da je Čanak dosta pomogao ekipi i na psihološkom planu.

"Doneo nam je veru da kada igramo timski, jedan za drugog, možemo da pobeđujemo i evroligaške ekipe, što smo pokazali pobedom u finalu Kupa, kada smo igrali odlično i ta titula je proizvod svega toga. Nakon toga shvatili smo da imamo osnovu da razmišljamo i da idemo na trofej u Superligi. Čanak u radu dosta pažnje posvećuje timskoj odbrani, ne da da iko stavlja sebe ispred ekipe", rekao je Marinković.

Pored Čanka, mentor mladoj ekipi je kapiten Novica Veličković, koji na treninzima pokušava da izvuče maksimum od svakog igrača. Iako je još mlad, Marinković je petu sezonu u prvom timu pa mu spartanski treninzi sa Veličkovićem ne predstavljaju problem, za razliku od nekih saigrača koji su tu od ove sezone.

"Njima je teže da sve to izdrže, ali Novica je takav celu karijeru i to radi jer svima njima i timu želi najbolje. Oni to znaju i upijaju njenje savete kako bismo zajedno stigli do ciljeva koje smo zacrtali", kazao je Marinković.

Rad sa Đorđevićem veliko iskustvo

Vanja Marinković je krajem prošle godine debitovao i za reprezentaciju Srbije, za koju je igrao u kvalifikacionim mečevima za Svjetsko prvenstvo u Kini.

"Prelep je osećaj i iskustvo igrati za svoju zemlju. To je svima želja i čast, posebno kada znamo kakvu košarkašku istoriju ima Srbija. Selektor Aleksandar Đorđević, koji je velika legenda srpske košarke i Partizana, ostavio je veliki utisak na mene kao i na ostale igrače koji su debitovali. Radiću u narednom periodu i pokušati da budem što bolji kako bih u narednim godinama postao standardan reprezentativac. Mislim da će doći i to", rekao je Marinković.