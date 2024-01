Vanja Marinković zna recept za pobjedu nad Zvezdom

Jedan od glavnih aduta Baskonije u meču sa Crvenom zvezdom u 22. kolu Evrolige biće jedan Srbin.

Vanja Marinković ima dosta iskustva u mečevima sa crveno-bijelima, kojima gostuje ovog četvrtka od 19 časova u beogradskoj Areni.

Meč je od ogromnog značaja za oba tima jer su u grupi ekipa koje se bore za mjesto u plej-ofu: Zvezda je na 9-12, a Baskonija na 11-10.

"Zvezda će biti jako motivisana, mi treba da budemo spremni na atmosferu, na čvršću Zvezdu nego što je slučaj bio u Vitoriji, da se borimo, kidamo, da im ne damo da se već u startu odvoje, pa da ih mi jurimo. To neće biti lako pred 20.000 ljudi", rekao je Marinković za "Sport Klub".

U prethodnom susretu Baski su trijumfovali 87:85 posle dramatične završnice.

"To su sve igrači sa velikim iskustvom, počevši od Miloša, Nemanje, koji je povređen, Luke, Rokasa, koji je igrao sa nama dve godine, Tobija. Tu su i Bolomboj i Davidovac, da ih ne nabrajam sve, Branko Lazić koji toliko godina igra Evroligu. To su sve igrači sa velikim iskustvom i znanjem, a to što su imali neke loše rezultate, što variraju, nama to pokazuje da su dobra ekipa. Mnogo je teško igrati u ovom ritmu u kojem se nalazimo, može nekad da imaš dan ili nemaš. Sigurno je to ekipa koja može da napravi mnogo problema i da se umeša u borbu za Top 10".

Prvi meč obilježio je potez Čima Monekea koji je namjerno promašio slobodno bacanje u posljednjim sekundama što je donijelo trijumf Baskoniji.

"Prvo treba da promašiš onako. Imao je sreću. Bio sam u momentu zbunjen jer mi je izgledalo kao nameran promašaj, ali faktički je morao da pogodi obruč i da se odbije tu gde se odbila. Oni su igrali slabije prvo poluvreme, odigrali su sjajno drugo, Rokas je bio fenomenalan, imali su šut za pobedu, nije ušlo na našu sreću. Od tada se mnogo toga izdešavalo, nije mnogo vremena prošlo, ali se toliko igra često da se i ekipa zbližila, sigurno su se bolje uigrali, a što se nas tiče od tada smo odigrali mnogo utakmica, neke smo dobili, neke glupo izgubili, sigurno će biti duel dve ekipe zanimljiv za gledanje".

Atmosfera u Baskoniji se potpuno promijenila dolaskom Duška Ivanovića, upravo iz Crvene zvezde.

"Apsolutno smo primenili njegovu filozofiju. Ne treba mnogo, ne izmišlja toplu vodu, ima svoje principe koje smo brzo pohvatali, što se i videlo u tom nizu pobeda. Mlada smo ekipa, odgovaramo njegovim zahtevima i principima. Jesmo imali i neke neočekivane pobede, ali to je košarka, takav je ritam. I pored lošeg starta Baskonija se nalazi na veoma solidnoj poziciji", rekao je Marinković.

