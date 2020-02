Vasilić: Presrećne smo, ali želimo još trofeja

​Presrećne smo što je trofej ostao kod nas. Naš naredni cilj je da kroz Kup ili bh. ligu donesemo još jedan trofej u Banjaluku. Rekla je ovo kapiten košarkašica Orlova Vanja Vasilić nakon osvojenog trofeja Kupa Republike Srpske.

Popularne "orlice" u srijedu naveče u dvorani "Obilićevo" četvrti put u istoriji su osvojile trofej Kupa Srpske. U finalnom meču pulenke trenera Dragane Svitlice savladale su gradskog rivala, ekipu Mladog Krajišnika, 86:62 i tako odbranile naslov u ovom takmičenju. Orlovi su susret prelomili u drugom dijelu u kojem je do izražaja došao kvalitetniji roster. Čak pet igračica pobjedničkog tima imalo je dvocifren učinak, prednjačila je Tamara Rajić sa 18 poena, Nataša Šobot i Aleksandra Begenešić su dodale po 14, Marina Ristić 13, a Vanja Vasilić 12. S druge strane, kod "malenih" je prednjačila Milena Rađenović (16), a u dobroj mjeri ih je poremetila povreda Amne Kahrić.

"Finalne utakmice uvijek imaju posebnu draž i motivaciju. Drago mi je što smo u finalu bili sa gradskim rivalom i što je dvorana bila ispunjena. Kao favoriti smo loše otvorili utakmicu, ali smo se brzo podigli i u drugom poluvremenu odigrali našu igru", kaže Vasilićeva, koja je od 2015. u sva četiri navrata dizala trofej Kupa RS.

Najtrofejnija igračica Orlova naglašava da u ekipi vlada vrhunska atmosfera. Ovo im je bila šesta vezana pobjeda (bh. prvenstvo, WABA) koja im je dodatno dala vjetar u leđa uoči finiša sezone i borbe za nove trofeje.

"Čeka nas još puno utakmica do kraja sezone. Jedan cilj smo ostvarili i nastavljamo dalje, korak po korak. Nadamo se finalu bh. lige, kao i finalu Kupa BiH. S obzirom na to da se sve bolje razumijemo na terenu i sve bolje igramo, mi se nadamo i dobrim rezultatima. Daćemo sve od sebe da to i ostvarimo, jer nam je prošle godine izmakla titula. Kao kapiten sam ponosna na sve cure i čestitam im na dosadašnjim rezultatima", poručila je Vasilićeva, sjajni plejmejker Banjalučanki.