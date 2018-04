Vasilije Micić za "Nezavisne": Pokoriti Evropu ostvarenje snova

Prethodne godine gledao sam fajnal for Evrolige sa tribina u Istanbulu i prošlo mi je kroz glavu kako bih voleo da jednog dana tu zaigram. Neverovatno je koliko se stvari brzo promene... Baš u Beogradu, gde sam odrastao iako sam inače sa Kopaonika, ću sada igrati završnicu takmičenja. Da sam zamišljao ne bi moglo bolje, a titula u Beogradu bi bila ostvarenje sna.

Rekao je ovo za "Nezavisne" plejmejker košarkaškog čuda iz Litvanije Žalgirisa Vasilije Micić, koji će narednog mjeseca sa timom iz Kaunasa igrati svoj prvi fajnal for Evrolige u karijeri. Nakon odličnih igara u regularnom dijelu sezone Micić i ekipa su za protivnika u plej-of seriji takmičenja dobili Olimpijakos. Nakon prva dva teška i neizvjesna meča u Pireju rezultat je bio 1:1, da bi tim iz "zelene šume" u naredna dva na domaćem parketu pregazio vjerovatno najžilaviju ekipu Evrope u ovoj deceniji. Počelo je pobjedom od 20 razlike (80:60) u utorak, da bi serija konačan epilog dobila u četvrtak, kada su Grci savladani sa 101:91.

"Osećaj nakon pobede nad Olimpijakosom i plasmana na fajnal for je neverovatan. Imao sam prošlog leta i drugih ponuda, ali moja velika želja je bila da dođem u Žalgiris. Nisam ni sanjao da može ovoliko daleko da se dođe, samim tim je ovaj uspeh još slađi", kaže bek, koji je prethodnog ljeta sa reprezentacijom Srbije osvojio srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu.

NN: Da li ste očekivali da trijumf protiv Olimpijakosa bude ovako ubjedljiv?

MICIĆ: Pobedili smo ih u toku regularnog dela sezone oba puta, ali sam smatrao da obe utakmice nisu bile realne zbog nekih stvari. Na prvoj se Vasilis Spanulis tek vratio nakon povrede, dok su na drugoj igrali bez tri jako važna igrača. Pratim Evroligu celi život i znam šta je i ko je Olimpijakos u poslednjih pet godina. Prošle sezone su bili u bezizlaznoj situaciji u plej-ofu protiv Anadolu Efesa, pa su se digli i prošli. Zato u startu nisam bio siguran da ovako dominantno možemo da ih prođemo. Zaista smo svaku utakmicu odigrali fenomenalno i potpuno zasluženo smo tu gde jesmo. Mislim da su nam stilom igre od ekipa koje su držale vrh tabele u regularnom delu najviše odgovarali. Sa CSKA ili Fenerbahčeom bi nam bilo teže.

NN: U odlučujućem meču ste postigli tri trojke u prvom poluvremenu. Da li je bilo treme s obzirom na težinu koju je utakmica nosila?

MICIĆ: Nije bilo treme jer je trener Šarunas Jasikevičijus osoba koja je u igračkoj karijeri osvojila sve što je moguće više puta i u pripremi utakmice je skinuo teret sa mene i ostalih igrača. Osetio je da smo blizu istorijskog uspeha i dao nam dodatnu motivaciju. Rekao nam je da je najvažnije da tim dobije i da se pobedi, a da će neko da iskoči. Mene je lepo krenulo i zaista sam odlično otvorio meč.

NN: Kakvi su Vaši utisci o Jasikevičijusu kao treneru?

MICIĆ: Najtalentovaniji je trener u evropskoj košarci. Neverovatno je koliko vrši pripreme i analize pred utakmice, donosi nam sve "na tanjiru". Na nama je samo da se trudimo i damo svoj maksimum. Nenormalno je koliko gleda košarku i kakve akcije ima. Ove sezone smo, recimo, bili najefikasniji tim u Evroligi iz akcija koje idu nakon njegovih tajmauta. On je jako bitan šraf u sistemu, ali nije jedini jer je ceo tim naporno trenirao i radio tokom cele godine pa smatram da je rezultat timski.

NN: Koliko je teško ostvariti ovakav rezultat s obzirom na budžete ostalih timova?

MICIĆ: Budžet je, iskren da budem, važna stvar kada praviš selekciju, ali ne mora da bude presudan. Iako smo imali za nijansu veći budžet od Crvene zvezde i manji od svih ostalih ekipa u takmičenju, Jasikevičijus je ovde imao odrešene ruke da pravi selekciju kakvu je želeo. Žalgiris je odlično organizovana sredina i nismo puno razmišljali o budžetu. Ne igra uvek novac, nekad je bitno da se ekipa "nađe" i da se poklope misli trenera i igrača.

NN: U polufinalu igrate s aktuelnim prvakom Evrope Fenerbahčeom. Kakva su očekivanja od tog meča?

MICIĆ: Odigrali smo dobru utakmicu ove sezone protiv njih i pobedili ih u Istanbulu, ali oni tada nisu bili u formi. Sada će biti drugačije, znaju kako Željko Obradović tempira formu i da igraju sve bolje kako sezona odmiče. Očekujem od njih nešto što smo već videli. To je jaka fizička košarka tokom svih 40 minuta. Slično igramo i mi. Oni su favoriti, igrali su tri fajnal fora zaredom, prošle godine i osvojili takmičenje. Imaju više iskustva, ali način na koji mi igramo je pokazao da smo spremni na svaku situaciju. Jedva čekam da utakmica počne, svašta može da se desi.

Litvanska liga koči igranje za "orlove"

NN: Da li ćete se odazvati pozivu reprezentacije Srbije u narednom prozoru kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kini?

MICIĆ: Naravno da ću se uvek odazvati reprezentaciji kao i uvek. Prva dva prozora, nažalost, nisam igrao zbog klupskih pravila i to nema veze sa mojom željom. Ne znam samo da li će se do tada završiti litvanska liga, što zna da bude problem. Žalgiris je prethodne godine u četvrtfinalnu i polufinalnu seriju, koje se igraju na tri, i finalnu, koja se igra na četiri pobede, dobio bez poraza, a plej-of je završen 16. juna. Ovo će biti interesantan prozor kvalifikacija jer će se većina najboljih igrača svih reprezentacija odazvati. Na vezi sam sa saigračima iz nacionalnog tima, pričamo često o plasmanu na Svetsko prvenstvo, tako da mislim da je to jasan pokazatelj koliko želimo da se plasiramo.

Srbija ne prašta neuspjeh

NN: Pratite li rezultate i igre bivših klubova Mega Bemaksa i Crvene zvezde?

MICIĆ: U kontaktu sam sa drugarima iz Mege, koja ima najbolje mlade igrače regiona kao i zadnjih godina, ali su većinom stranci u pitanju. Čujem, ipak, da dolaze generacije 2000. i 2001. godište koje su jako talentovane i u kojima su većinom srpski igrači, što je odlična stvar za našu košarku. Kod Zvezde se promenio sistem u odnosu na prethodne godine, otišao je Dejan Radonjić koji je radio izvanredan posao. Došao je novi trener koji je ambiciozan i jako talentovan, ali treba vremena da se napravi sistem. Izostanak velikih rezultata Srbija, nažalost, ne prašta, iako su po mom mišljenju odigrali odlično u Evroligi. U ABA ligi nisu imali sreće zbog problema sa povredama najiskusnijih Milka Bjelice i Pere Antića u finalu.