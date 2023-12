Važna pobjeda košarkaša Borca u Tuzli

Nakon niza loših rezultata košarkaši Borca su u devetom kolu prvenstva BiH ostvarili veliku pobjedu.

Banjalučani su slavili u Tuzli protiv Slobode sa ubjedljivih 81:65, što im je bio četvrti trijumf u sezoni. Tuzlaci su držali priključak sve do posljednjeg dijela treće četvrtine kada je banjalučka ekipa stigla do vodstva od osam poena razlike (52:60). Nakon tog trenutka prednost Borca se uglavnom uvećavala, a Sloboda nije imala snage uvesti utakmicu u neizvjesnu završnicu. Do ovog susreta, „crveno-crni“ nisu znali za poraz na domaćem parketu u ovoj sezoni.

Najefikasniji igrač na susretu bio je košarkaš domaćih Jasmin Jakupović sa 21 poenom. Banjalučane je do pobjede vodio centar Radoš Šešlija koji je ubacio 18 poena, a svom učinku je dodao i osam skokova.

Bosna je u gradskom derbiju razbila ekipu Sparsa 115:85. U pobjedničkom sastavu istakli su se Dontej Karaders (23 poena) i Jure Zubac (22). Kod Sparsa je Markis Mur imao 26.

U ostalim mečevima, Promo je slavio na gostovanju protiv Orlovika sa 82:84. Leotar je pobijedio Prijedor rezultatom 85:71, dok je Posušje poraženo od Širokog sa 52:89.

Poredak: Široki 17, Bosna 16, Spars 15, Sloboda 14, Orlovik 14...

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.