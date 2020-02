Velika borba na Ol-star meču: Slavio Lebronov tim

U Čikagu je odigran Ol-star meč u kom je slavio tim Lebrona Džejmsa protiv Janisovog tima 157:155. U ovom duelu je u posljednjoj četvrtini viđena konačno ozbiljna košarka s jakom odbranom, a poslije dugo vremena je viđen kompetitivan meč u kom su igrači baš željeli pobjedu.

U prvoj četvrtini se igrala najmanje obavezna košarka u kojoj je Lebronov tim slavio 53:41. U tom periodu je odličan bio Kavaj Lenard, a Luka Dončić i Nikola Jokić su u Lebronovom timu imali tek simboličnu ulogu.

Na ovogodišnjem Ol-staru se svaka četvrtina kreće od nule pa je drugu dobio Janisov tim veoma ubjedljivo 51:30. Briljantni su tada bili Tre Jang, Kris Midlton i Kajl Lauri.

Treća četvrtina je završena neriješenim rezultatom 41:41, a u tom periodu su viđeni neki dobri potezi Lebrona Džejmsa, dok je Nikola Jokić imao ključnu trojku na isteku četvrtine. Poenta resetovanja rezultata je da se podigne takmičarski naboj, a ekipa koja je slavila u četvrtini dobija na raspolagajne 100.000 dolara da proslijedi u humanitarne svrhe.

Kako je na isteku treće četvrtine bilo 133:124 za Adetokunbovu ekipu dodata su 24 poena na skor tog tima i igralo se dok neka ekipa ne dođe do 157 poena. Tada se situacija zaoštrila i konačno je viđena nešto ozbiljnija odbrana na Ol-star meču. Lebronovi saigrači su zaoštrili odbranu pa je to učinio i Janis Adetokunbo s nekoliko blokada. Viđeno je i postavljanje za faul u napadu, nije bilo više otvorenih šuteva, sve više se pravilo faulova i zaista je utakmica djelovala veoma takmičarksa. Igrači su često pravili faulove, ljutili se i zaista su prešli u ozbiljan režim te se osjetilo kao da se radi o plej-of utakmici.

Koliko je utakmica postala ozbiljna pokazuje podatak da je u prve tri četvrtine bilo 49 zakucavanja, a u posljednjoj samo tri.

Došlo se do rezultata 146:146 poslije jedne trojke Džejmsa Hardena pa je tada bilo objema ekipama potrebno 11 poena za pobjedu. Meč je i dalje bio u egalu pa su timovi stigli do 152:152. Posebno je bio borben tada Kris Pol, a zbog jedne situacije se čak gledao i usporeni snimak jer su igrači Lebronovog tima uložili čelendž. Prije toga su se igrači te ekipe žustro raspravljali sa sudijom rizikujući čak tehničku. Tada je Lebronova ekipa nekako nalazila poene, dok se Janisov tim nije snalazio u napadu. Na 156:153 za Džejmsov tim Kris Pol je propustio priliku da donese pobjedu, da bi zatim Džoel Embid dobio slobodna bacanja. Smanjio je centar Siksersa na 156:155, pa je to značilo da je ekipama bio potreban jedan koš za pobjedu. Njega je postigao momak iz Čikaga Entoni Dejvis i Lebronov tim je slavio.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Kavaj Lenard sa 30 poena, a Lebron Džejms i Kris Pol su imali po 23. Luka Dončić je meč završio s osam poena i četiri asistencije za 18 minuta na parketu, dok je Nikola Jokić imao pet poena za 12 minuta. Janis Adetokunbo je u svom timu bio najbolji sa 25 poena, a Kemba Voker je imao 23.

