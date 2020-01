Velika greška BBC-ja: Snimcima Džejmsa izvještavali o smrti Brajanta

Uglednom britanskom BBC-ju se potkrala velika greška prilikom izvještavanja o smrti jednog od najboljih košarkaša svih vremena - Kobija Brajanta.

BBC je, objašnjavajući da je Brajant nastradao u nedjelju 26. januara, poslije kolaža Kobijevih fotografija, slučajno stavio snimak Lebrona Džejmsa u drugom dijelu priloga o tragičnoj smrti Mambe.

Ovo je izazvalo negativne reakcije brojnih novinara sa Ostrva, ali i širom svijeta koji su kritikovali britanski javni servis zbog skandaloznog propusta, nazivajući ga sramotom.

Jedna od kritika se odnosila na to da u montaži nisu čak primjetili ni da na leđima Lebrona piše drugo prezime, a ne Brajant, dok su drugi upotrebljavali i teže kvalifikacije za ovakav propust, prenosi portal "Novosti.rs".

Da podsjetimo, Brajant je zajedno sa kćerkom Đianom i još četvoro ljudi nastradao u helikopterskoj nesreći u gradu Kalabasasu u Kaliforniji u 41. godini.

Pogledajte snimak zbog kog su svi "napali" BBC.

Who cut this????? BBC news using footage of Lebron James instead of Kobe Bryant in their obit!!!!! IT EVEN SAYS JAMES ON HIS SHIRT pic.twitter.com/QaWpivLDji