Velika nada bh. košarke ponovo na terenu

​Nakon pet mjeseci pauze, jedna od najtalentovanijih bh. košarkašica, Dragana Zubac konačno se vratila na parket i zaigrala za RMU Banovići.

Početkom ove sezone, 18-godišnja Nevesinjka je zajedno sa sestrom Nikolinom iz Mladog Krajišnika prešla u redove aktuelnih bh. prvakinja, ali je zbog problema u vezi sa dobijanjem licence propustila veći dio sezone i tek od prošle sedmice zvanično postala članice najbolje bh. ekipe. Nakon što je saga završena, mlada reprezentativka BiH u potpunosti se može posvetiti obavezama u klubu.

"Konačno, nakon pet mjeseci počela sam da igram. Nije bilo lako čekati toliko. Prije svega moram da zahvalim Košarkaškom savezu Republike Srpske, trenerima i Upravi kluba koji su prema meni ispali fer i korektni. Imala sam sve uslove kao i ostale igračice iako nisam bila zvanično njihov član", kaže talentovana košarkašica.

Očekuje se da Dragana dobije značajnu minutažu u prvom timu Banovićanki, koje će i ove sezone sloviti za glavnog favorita za osvajanje titule. Bivša košarkašica Mladog Krajišnika, u kojem je stekla status jedne od najperspektivnijih igračica na ovim prostorima, presretna je što će u ekipi ponovo zaigrati sa starijom sestrom Nikolinom, koja je danas već standardna seniorska bh. reprezentativka.

"Jedva sam čekala da počnem da igram sa sestrom i sve ću dati od sebe da odigram što bolje do kraja sezone. Već sam odigrala jednu utakmicu i to baš protiv Mladog Krajičnika", ističe Zupčeva i dodaje:

"Sestra Nikolina mi pomaže u svemu. Sad sam fokusirana samo na to da uspješno završimo sezonu do kraja. Poslije sezone me čekaju obaveze u reprezentaciji".

Velika nada bh. košarke, koja je prve korake napravila u Herceg Novom, vrijedno je trenirala tokom neočekivane pauze. Rođena Nevesinjka je već godinama neizostavni član mladih bh. selekcija. Uporedo je igrala i za kadetsku i za juniorsku reprezentaciju BiH, s kojom je prošle godine izborila opstanak u elitnoj A dviziji. Već ovoga ljeta BiH će biti domaćin Evropskog prvenstva (U-18), a predvodnica nove generacije bh. juniorki na Eurobasketu bi trebalo da bude upravo Dragana Zubac.

"Trudićemo se koliko možemo da postignemo što bolji rezultat. Imamo dobru generaciju koja puno obećava", zaključila je buduća seniorska reprezentativka BiH, koja je za kraj dodala da joj je hobi plivanje, te da zbog brojnih obaveza ne nalazi puno vremena da posjeti rodno Nevesinje i Herceg Novi.

Košarkašice Banovića čvrsto drže prvu poziciju u bh. prvenstvu sa 12 pobjeda i jedine su bez poraza.