Velike promjene u NBA - nova pravila i mjere za igrače

Virus korona sve više "muči" organizatore NBA lige, te je stigla vijest o novom odlaganju.

U pitanju je duel između Orlando Medžika i Boston Seltiksa koji je trebalo da se igra u srijedu.

To je odmah povuklo potez NBA, koja je najavila uvođenje novih pravila za ponašanje igrača i trenera u svrhu sprečavanja širenja virusa, prenio je novinar Adrijan Vojnarovski.

Naime, igrači više nemaju pravo da u hotelima imaju kakav kontakt sa bilo kime ko nije član tima.

Do sada su imali pravo da dovode goste u sobe, ali to više neće biti slučaj.

Domaći igrači i stručni štab neće smjeti da napuštaju svoje domove osim da prisustvuju timskim aktivnostima u dvorani, vježbaju napolju, kao i u slučaju nekih vanrednih okolnosti, navodi Vojnarovski.

Na strani, igrači i treneri ne smiju da napuštaju hotel, osim radi timskih aktivnosti i hitnih slučajeva.

Više neće biti liste dozvoljenih restorana koje smiju da posjećuju.

Sastanci igrača u svlačionici su limitirani na 10 minuta, uz obavezno nošenje maski.

Svi drugi razgovori igrača i stručnog štaba moraju da budu isključivo na terenu ili nekom drugom većem prostoru koje dozvoljava propisanu socijalnu distancu.

Svaka osoba koja uđe u dom nekog od člana struke ili igrača mora da ide na kovid testiranje.

Liga razmatra "pojačavanje" nošenja maski za igrače, osim za one na "stolici za hlađenje" koje su raspoređene na najmanje 12 stopa od klupe i šest stopa međusobno.

Igrači mogu tamo otići odmah nakon napuštanja terena tokom igre, ali se moraju vratiti na uobičajeno mjesto na klupi noseći masku.

