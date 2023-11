Veliki podvig Denvera bez Jokića (VIDEO)

Košarkaši Denvera pobijedili su Los Anđeles Kliperse bez trojice najboljih igrača.

Nagetsi su do trijumfa nad Klipersima rezultatom 113:104 stigli bez Nikole Jokića, Džamala Mareja i Arona Gordona.

Američki novinari su nekoliko sati prije početka utakmice javili da srpski centar neće igrati zbog bolova u leđima, a neposredno pred početak meča to su potvrdili iz kluba.

Mareja nema od 5. novembra zbog povrede koljena, dok Gordon ima probleme sa petom.

Nema trenutno detaljnijih informacija, međutim, Jokićev problem ne bi trebalo da je ozbiljnije prirode. Ovo je prva utakmica u sezoni koju je propustio.

U takvoj situaciji, Klipersi su bili veliki favorit za pobjedu, što je moglo da se potvrdi pogledom na sajtove kladionica, međutim, posljednja četvrtina koja je završean rezultatom 36:16, donijela je pobjedu Nagetsima.

