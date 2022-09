Veliko priznanje za legendu jugoslovenske i srpske košarke, Bodiroga predsjednik Evrolige

Legendarni jugoslovenski i srpski košarkaš Dejan Bodiroga zvanično je imenovan za predsjednika Evrolige.

Legendarni košarkaš koji je u bogatoj karijeri tri puta osvajao Evroligu će ujedno obavljati i funkciju direktora, a ono što se znalo i ranije Đordi Bertomeu se povukao poslije 22 godine. Već dugo vremena se pisalo da će Bodiroga biti imenovan na ove pozicije, a sada je to postalo i zvanično.

Bodiroga je nakon igračke karijere bio generalni menadžer Virtusa iz Rome, a oko četiri godine je bio potpredsjednik Košarkaškog saveza Srbije, a zatim i predsjednik takmičarske komisije FIBA Evropa.

"Ulazimo u novu eru Evrolige. U poslednjih dvadeset godina elitno evropsko košarkaško takmičenje postalo je sila u globalnom sportu. Želeo bih da se zahvalim Đordiju Bertomeuu i njegovom timu na viziji i vrednom radu, a ja se radujem tome da nastavim da širim uticaj Evrolige i Evrokupa", rekao je Bodiroga.

Euroleague Basketball (EB) announced changes to its senior management on Wednesday, September 14, with a new President and a new CEO appointed by its shareholders.