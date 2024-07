“Vembi“ zapalio Lil: Francuski div srušio Acin Brazil

Nastavljen je košarkaški olimpijski turnir u Lilu.

U današnjoj trećoj utakmici domaćin turnira Francuska je u ne baš lijepoj utakmici za oko savladala reprezentaciju Brazila sa 78:66.

Nisu blistali Francuzi, baš kao ni u pripremnom periodu, ali su zahvaljujući sjajnom Viktoru Vembenjami uspjeli da ostvare važnu pobjedu u grupi B u kojoj se još nalaze Njemačka i Japan.

Brazil je sjajno otvorio utakmicu, Francuzi su bili stegnuti i izgledali su očajno u prvih 13 minuta. Tim Ace Petreovića je početkom druge dionice imao i plus 12, ali od sredine tog perioda su naprosto stali. Francuska je podigla odbranu, a u tim trenucima j eksplodirao Vembenjama koji je kreirao prokret do kraja prvog dijela (39:36). Na kontu je tada imao 14 poena.

U drugom dijelu Brazil je nastavio do prodaje lopte, tako da su domaćini povećavali prednost, a u 26. minuti je bilo maksimalnih 50:41, a vrlo brzo je i dvocifrena prednost.

U četvrtoj dionici “karioke“ uspjevaju da uvedu meč u neizvjesnu završnicu. Pet i po minuta do kraja prišli su na minus 4 (58:62). Ipak, Francuzi su odbili taj napad i na kraju upisali sigurnu pobjedu. Iako rezultat to govori, nije to bila nimalo laka pobjeda.

Večeras program završavaju Grčka i Kanada.

Prvo ime utakmice bio je dvadesetogodišnji Vembanjama sa 19 poena, 9 skokova, dvije blokade i četiri ukradene lopte. Dvocifren je bio i Nikolas Batum takođe sa 19 poena. Kod Brazila Leo Meindl je imao 14 poena, kao i Felicio.

