“Vembijeva“ rampa Durantu i Nurkiću

U NBA ligi predhodne večeri su odigrana tri meča, a najveće iznenađenje su priredili San Antonio Sparsi koji su nakon velikog preokreta savladali Finiks Sanse sa 115:114.

Imali su Sansi skoro 20 razlike prednosti, plus 5 minut do kraja (114:109), no uslijedio je šokantan preokret kojeg je režirao Viktor Vembanjama koji je vezao četiri poena, dok je tačku na i stavio Keldon Džonson koji je pogodio u posljednjoj sekundi. On je bio najefikasniji sa 27 poena, dok je francuski div odigrao još jednu sjajnu utakmicu. Prvi pik ovogodišnjeg drafta je imao 18 poena, 8 skokova i četiri blokode.

Kod Finiksa je Kevin Durant upisao 26 poena, dok je Jusuf Nurkić imao 12 poena i 12 skokova.

Los Anđeles Klipersi su pobijedili Orlando sa 118:102, dok su Njujork Niksi bili ubjedljivi protiv Klivlenda (109:91).

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.