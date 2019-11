Venecija nanijela prvi poraz Partizanu u Evrokupu

Košarkaši Partizana su u šestom kolu Evrokupa doživjeli prvi poraz u tom takmičenju ove sezone.

Beogradski tim je na svom terenu poražen od Venecije rezultatom 83:69.

Pred više od 8.000 gledalaca crno-bijeli su loše počeli meč, gubili su sa 9:0, ali su se konsolidovali i na krilima Pejnersa i Tomasa imali su sedam poena viška sredinom drugog perioda. Ipak, Venecija je do poluvremena uhvatila priključak, da bi ključna bila treća četvrtina - u tih deset minuta ekipa Andree Trinkijerija dala je samo devet poena (nijedan koš iz igre), a na drugoj strani su se raspoloženom Votu pridružili Filoj i Dej, pa je bilo +14. Do kraja meča crno-bijeli nisu prišli na jednocifren zaostatak, pa su doživjeli prvi poraz u Evrokupu - do ovog kola Partizan je bio jedini tim i u Evroligi i u Evrokupu koji nijednom nije izgubio. Partizan sada ima skor 5-1, a Venecija je na 4-2, uz bolji međusobni skor od crno-belih

Jedini sa dvocifrenim učinkom kod Partizana bio je Rašon Tomas sa 18 poena (7-10 iz igre, 4sk), Ognjen Jaramaz imao je 9 poena (2-9 iz igre) i po 3 skoka i asistencije, Žanis Pejners dao je 8 poena (3-4 iz igre), koliko i Nemanja Gordić (1-9 iz igre), a Rade Zagorac 7 (2-9 iz igre). Crno-beli su loše šutirali i slobodna bacanja - 19 od 33. Igrač meča bio je Mičel Vot sa 27 poena (11-12 iz igre) i po 5 skokova i asistencija, Ostin Dej upisao je 13 poena (5-9 iz igre) i 5 skokova, Džulijan Stoun imao je 10 poena, 11 skokova i 7 asistencija, a Džeremi Čepel ubacoo je 12 poena.

U sjledećem kolu Partizan gostuje Tofašu u Bursi, dok Venecija dočekuje Lokomotivu Kubanj.

(sportklub.rs)