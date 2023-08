Vest povukao zapanjujuće poređenje Jokića i Lebrona

Legenda NBA lige Džeri Vest, zvani "The Logo", sada je Jokića uporedio sa zvijezdom Los Anđeles Lejkersa, LeBronom Džejmsom.

Nikola Jokić bio je u izvrsnoj formi prošle sezone i odveo Denver Nagetse do njihovog prvog naslova NBA prvaka. Jokić kojem je centar Filadelfije Seventisiksersa Žoel Embid uskratio treću uzastopnu titulu MVP-a. Srbin je bio sjajan u NBA finalu protiv Majami Hita i zasluženo osvojio titulu MVP finala.

Govoreći u "The Rich Eisen Show" emisiji, Vest je opisao Jokića kao igrača koji ima "najbolji par ruku". Očito impresioniran Jokićevim vještinama, Vest je rekao: "On je stvarno nevjerovatan. On je samo jedan od onih igrača za koje će, ako ga gledate kako igra, postići 10 koševa, a imaće 15 ili 20 skokova, 12 asistencija. Ali morate ga pažljivo posmatrati oko koša i nekih udaraca koje upućuje."

Nikola Jokić impresionirao je ligu u posljednjih nekoliko godina svojim pojedinačnim priznanjima, ali ono što je najviše impresioniralo Vesta bila je njegova povezanost s ostalim saigračima.

Prema Vestu, koji je legenda Lejkersa, Jokić je rijetka vrsta igrača poput peterostrukog NBA prvaka Lebrona Džejmsa čiji "um čini svakoga boljim". "Ove stvari se odražavaju na tvoje saigrače. Ovakvi igrači su rijetkost i zato su tako poželjni," dodao je 85-godišnjak.

Poređenje NBA igrača uvijek je bila popularna tema tokom pauze izvan sezone. Bilo je trenutaka kada su Kobija Brajanta upoređivali s Majklom Džordanom, dok su mnogi stručnjaci mogli pronaći sličnosti između Medžika Džonsona i Lebrona Džejmsa.

Nakon prošle sezone kao iz snova, Nikola Jokić sada je postao centralna tačka rasprave o sljedećoj generaciji NBA superzvijezda.

Prije nego što je Džeri Vest uspio pokazati svoje divljenje prema Jokiću, legendarni napadač Čarls Barkli uporedio ga je s Timom Dankanom, legendom San Antonio Sparsa koji je 19 godina dominirao NBA ligom. Govoreći na "SiriusXM NBA" radiju, Barkli, koji je bio dominantan igrač svog vremena i poznat po svojim iskrenim mišljenjima, zamoljen je da podijeli svoje mišljenje o Jokićevom elitnom radu nogu.

NBA legenda brzo je istakla izuzetnu sposobnost Nikole Jokića da koristi slabiju nogu prilikom šuta. Povukavši poređenje s Dankanom, Barkli je rekao: "Ono što Jokić radi pri šutu na pogrešnoj nozi je izuzetno, ti jednonogi lebdeći igrači. S krive noge, i takve stvari. Podsjeća me na Tima Dankana."

Poznat po svom skromnom načinu života izvan terena, Dankan, peterostruki NBA prvak i dvostruki MVP, često se smatra jednim od najboljih napadača u košarci, prenosi "HindustanTimes".