Vestbruk: Jokić je sjajan igrač, ali nije kao ja

Ekipa LA Klipersa pobijedila je Denver 102:100 u noći za nama, a Nikola Jokić ostvario je novi "tripl-dabl".

Srpski as je svakim novim "tripl-dablom" sve bliži Raselu Vestbruku koji je prva na listi sa 198 ovakvih utakmica, ali sjajni bek, koji ruku na srce nije više na nivou na kom je bio, ističe da je Jokić sjajan, ali da nije kao on.

Russell Westbrook was asked about playing against Nikola Jokic who is a “triple-double monster” like him. Russ: “Ain’t nobody like me. Nobody like me. We’re gon stop that right there. Nobody like me. Nikola is a hell of a player, but he’s not me, I’m not him…” pic.twitter.com/8npQqBdMMZ