Vestbruk kod Hardena u Hjustonu, Pol u Oklahomi

Oklahoma je pristala da trejduje Rasela Vestbruka u Hjuston, dok će Kris Pol, zasad, postati košarkaš Tandera, prenosi novinar ESPN Adrijan Vojnarovski.

Vestbruk će se tako pridružiti svom nekadašnjem saigraču iz Oklahome Džejmsu Hardenu i oformiti još jedan pakleni duo u NBA.

Ovog ljeta, već smo vidjeli kako se Irving i Durent udružuju u Bruklinu, Džordž i Lenard u Klipersima, LeBron Džejms i Entoni Dejvis u Lejkersima, a sada će i Hjuston imati tandem iz snova.

U pomenutom trejdu, Kris Pol će otići u Oklahomu, koja će dobiti i pikove u prvoj rundi drafta 2024. i 2026.

