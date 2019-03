Vestbruk navijaču: Razj****u i tebe i tvoju ženu

Košarkaš Oklahoma Siti Tandera Rasel Vestbruk ušao je u verbalni obračun sa jednim od navijača Jute Džez.

Pale su zaista teške riječi, a popularni "Brodi" nije mogao da se smiri.

Sve je počelo kada je navijač Jute Šejn Kesel, koji je stajao zajedno sa svojom ženom blizu parketa, uzviknu Vestbruku: "Klekni na koljena kao što si to navikao".

To je Rasela prilično naljutilo, pa je imao spreman odgovor: "Obećavam ti! Razj****u te! I tebe i tvoju ženu! Kunem se Bogom! Razj****u te!"

Shane Keisel, the Jazz fan who was involved in a verbal altercation with Russell Westbrook during the Jazz loss to the Thunder, explains his side of what happened. @KSL5TV @kslsports #nba pic.twitter.com/ScCSRttTCg

Kesel je poslije incidenta rekao da se on samo zabavljao, čak kaže da je i Vestbruk imao osmjeh na licu dok su razmjenjivali teške riječi.

U priloženom videu možete vidjeti ovu nesvakidašnju situaciju.

Russell Westbrook says the comment from the Jazz fan that set him off was: “Get down on your knees like you’re used to.” pic.twitter.com/i0vIlblSwJ