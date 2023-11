Vildoza ima novi klub od januara?

Košarkaš Panatinaikosa i bivši plejmejker Crvene zvezde Luka Vildoza mogao bi da napusti taj klub već tokom zime, otkrivaju italijanski mediji.

Odnos na relaciji Ergin Ataman - Luka Vildoza nije najsjajniji mogući. Obe strane su očekivale nešto drugačije od one druge, posebno kada je riječ o turskom strategu koji se nadao da će Vildoza biti jedan od nosilaca igre novog Panatinaikosa.

Međutim, to do sada nije slučaj, pa se preispituje njegova budućnost u Atini. Konkretno, to čine italijanski mediji, odnosno analitičar Fabricio Lorenci sa milanske Republike koji vjeruje da je Luka Vildoza opcija za Armani tokom zime.

"Luka Vildoza ima platu od 1.800.000 evra po sezoni. Možda bi postao dostupan za tržite tek od 2. januara. Međutim, on bi mogao biti predmet razmišljanja za Olimpiju u nedostatku rješenja na tržištu na toj poziciji", reči su Lorencija.

U Armaniju i na startu ove sezone vlada velika kriza i imaju jedan trijumf u prvih šest utakmica. Sjećamo se da su u sličnoj situaciji bili i prošle sezone, pa su došli nadomak plej-ofa.

